I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend che va dal 5 al 7 maggio 2023. Questo fine settimana le nostre proposte sono variegate e spaziano dallo spin-off di Bridgerton, La regina Carotta alla serie che ha conquistato tutto il mondo, Beef - Lo scontro fino a passare alla nuova serie turca Il sarto.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di quest'anno ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo ultimo weekend di maggio 2023.

La regina Carlotta, perché rivoluziona il modo di raccontare l'amore in tv

Iniziamo con la grande novità di questo weekend, il primo spin-off di Bridgerton, La regina Carlotta. Questo prequel dell'universo di Bridgerton è una serie imperdibile che regala una nuova narrazione al racconto dell'amore sul piccolo schermo spogliandosi di ogni eccesso di romanticismo e raccontando una storia d'amore difficile, tangibile, concreta e proprio per questo reale. Incentrato sull'ascesa al potere e alla fama della regina Carlotta, òa serie racconta come il matrimonio della giovane regina con re Giorgio sia alla base di una grande storia d'amore e di un cambiamento sociale grazie al quale è nato il mondo dell'alta società di Bridgerton. Una serie che sorprende e supera perfino Bridgerton per protondità di narrazione e caratterizzazione dei personaggi.

Beef - Lo scontro, perché è un piccolo capolavoro imperdibile

E come non consigliare quella che è forse la serie più bella in assoluto di questo 2023, Beef - Lo scontro. Un titolo rivoluzionario e spiazzante che regala un meraviglioso ritratto della società moderna e della rabbia repressa che la domina. Beef racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore che affronta l'imprenditrice indipendente con una vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni in questa serie dall'umorismo cupo profondamente commovente.

Il sarto, se vi piacciono le serie turche tra intrighi e segreti

L'ultimo consiglio è la serie turca Il sarto che narra la storia di Peyami, un giovane e famoso sarto che ha ereditato il talento e un'attività di successo dal nonno. Dopo la morte di quest'ultimo, Peyami porta il padre con sé in segreto a Istanbul e deve prendersi cura di lui senza che nessuno venga a sapere la verità. In fuga da una relazione violenta con Dimitri, Esvet appare misteriosamente nella vita dei due uomini anche lei accompagnata dai propri segreti.

