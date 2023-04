Le serie tv da non perdere su Netflix questo weekend di Pasqua

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di Pasqua che va dal 7 al 9 aprile 2023. Questo fine settimana le nostre proposte sono molto variegate e spaziano dalla nuova serie dramedy Lo scontro alla serie tratta dalla storia vera dell'Emergency Rescue Committee ambientata nella Marsiglia degli anni '40 e, infine, il nuovo film fantasy di Netflix, Chupa.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di quest'anno ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend di aprile 2023.

Lo scontro, se avete voglia di una serie dramedy dall'umorismo cupo

Il primo titolo che vi consigliamo in questo weekend di Pasqua è Lo scontro, una nuova serie Netflix che racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore che affronta l'imprenditrice indipendente con una vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni in questa serie dall'umorismo cupo profondamente commovente.

Transatlantic, se vi piacciono le serie storiche

Un'altra serie da guardare su Netflix questo weekend, soprattutto se siete amanti delle storie vere e delle serie storiche è Transatlantic. Marsiglia 1940-1941.Transatlantic è ispirata alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell'Emergency Rescue Committee. Un gruppo internazionale di giovani supereroi rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti, inclusi molti artisti tra i più ricercati dal regime. Assieme ai loro famosi protetti occupano una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e amori intensi.

Chupa, se siete amanti del fantasy

Se, invece, siete amanti del genere fantasy e avete voglia di viaggiare un po' con la fantasia Netflix vi propone un nuovo film che fa al caso vostro, Chupa. Durante una visita alla famiglia in Messico, il teenager Alex trova un improbabile amico quando scopre un giovane chupacabra nascosto nel capanno del nonno. Per salvare la mitica creatura, Alex e i cugini devono intraprendere l'avventura della loro vita.