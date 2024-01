Lift: cosa sono gli NFT (non-fungible token) nominati nel film Netflix?

Chiunque abbia visto il film Netflix Lift, l'ultimo heist movie di F. Gary Gray con Kevin Hart, Úrsula Corberó e Jean Reno tra i protagonisti si sarà chiesto cosa sono gli NFT nominati nel film. Si tratta di un tipo di tecnologia, protagonista di questa pellicola, che, però, al pubblico potrebbe ancora essere pressoché sconosciuta. Se volete saperne di più su cosa sono gli NFT e come funzionano ecco un piccolo approfondimento sugli NFT (non-fungible token) che sono nominati nel film Netflix Lift.

Lift: la trama del film Netflix

Una banda internazionale di rapinatori guidata da Cyrus Whitaker (Kevin Hart) cerca di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro dal passeggero di un aereo a dodicimila metri da terra.

Lift: ecco cosa sono gli NFT nominati nel film

Nel 2021 è esploso in tutto il mondo il cosiddetto fenomeno degli NFT al punto che questo termine è stato eletto parola dell'anno secondo. Ma cosa significa questo acronimo e perché nel film Netflix, Lift, viene nominato così spesso?

Iniziamo con il dire che l'acronimo NFT sta per "non-fungible token" cioè un particolare tipo di token che rappresenta l'atto di proprietà e autenticità di un oggetto che sia fisico o digitale. Un esempio è il video "Charlie bit my finger" che nel 2007 è diventato virale per essere il video più visto di sempre sulla piattaforma e che, nel 2021 è stato venduto per 760.999 dollari. Gli NFT, dunque, sono i cosiddetti atti di proprietà codificati di opere d'arte o d'ingegno reali o digitali acquistati o venduti, generalmente, tramite criptovalute. Attualmente sono molti i progetti, i giochi di realtà virtuale oppure i metaversi che basano il funzionamento sugli NFT che oggi sono sempre più usati per la compravendita di opere d'arte digitali. Ed è proprio quello che accade nel film Netflix Lift.

Inoltre, bisogna specificare che gli NFT hanno una taratura molto limitata con codici di identificazione unici quindi diventano, per il mercato, molto appetibili proprio perché unici e non replicabili e questo fa aumentare la loro domanda e, dunque, il loro valore a differenza delle opere digitali classiche che hanno un'offerta illimitata.