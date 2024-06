Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo nuovo weekend di giugno 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 28 al 30 giugno 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è il nuovo film romantico A Family Affair con Zac Efron e Nicole Kidman, la serie thriller sudcoreana Come un'onda e la serie di supereroi Supacell.

A Family Affair perché è una commedia romantica adorabile

Se amate le commedie romantiche non potete assolutamente perdervi A Family Affair su Netflix. Un film adorabile che ha superato le nostre aspettative raccontando una storia divertente e profonda che affronta il tema dell'amore tra una madre e una figlia, tra un uomo e una donna ma soprattutto quello con se stessi. Con protagonisti Zac Efron e Nicole Kidman, A Family Affair mostra le conseguenze comiche che una inaspettata relazione avrà nella vita di una giovane ragazza, sua madre e il suo capo (nonché superstar del cinema) mentre affrontano le complicazioni legate all'amore, al sesso e all'identità.

Come un'onda se vi piacciono le serie sudcoreane

Se, invece, amate le serie sudcoreane e avete voglia di un racconto tra il thriller e il drammatico c'è Come un'onda, un nuovo k-drama che racconta il frenetico scontro tra il primo ministro, che vuole sradicare la corruzione nelle alte sfere assassinando il presidente, e la vice prima ministra assetata di potere che si oppone a lui.

Supacell se avete voglia di una storia di supereroi

Se questo weekend avete voglia di guardare una serie sui supereroi allora Sucapell, su Netlfix, è la scelta giusta per voi. Creata da Rapman, questa serie racconta la storia di cinque londinesi come tanti che un giorno scoprono di avere i superpoteri. Sono tutte persone nere che abitano nella zona sud della capitale inglese, ma per il resto non hanno molto in comune, finché Michael Lasaki non decide di rintracciarli per salvare la donna che ama.