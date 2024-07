Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo nuovo weekend di luglio 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 5 al 7 luglio 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è il nuovo film della saga Un piedipiatti a Beverly Hills, Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F che vede il ritorno di Eddie Murphy nei panni del detective Axel Foley dopo 40 anni dal primo film, il nuovo film d'animazione giapponese sul potere dell'immaginarione The Imaginary - L'immaginario e, infine, una nuova serie drammatica brasiliana, Una parte di me.

Ma entriamo nel dettaglio.

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, perché dopo 40 anni è ancora irresistibile

Dopo 40 anni dal debutto del primo film di Un piedipiatti a Beverly Hills è arrivato su Netflix il quarto capitolo della saga che ha visto Eddie Murphy tornare a vestire i panni del carismatico ed eclettico detective Axel Foley, uno dei suoi personaggi più amati dal pubblico. Cosa accade in questa nuova avventura? Axel Foley torna a pattugliare le strade di Beverly Hills. Dopo che la vita di sua figlia è minacciata, lei e Foley fanno squadra con un nuovo partner e i vecchi amici Billy Rosewood e John Taggart per svelare un complotto. Un film leggero, divertente, ben fatto che intrattiene e diventa un riuscito atto di modernizzazione di una vecchia saga che ha ancora tanto da dare al pubblico.

The Imaginary - L'immaginario, se volete volare alto con la fantasia

Arriva su Netflix un nuovo film d'animazione giapponese pronto a farvi volare alto con la fantasia. Si intitola The Imaginary - L'immaginario ed è un cartone diretto da Yoshiyuki Momose e sceneggiato da Yoshiaki Nishimura, già produttore della casa di Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Questo film, animato dallo Studio Ponoc ritrae la ricchezza dell'umanità e della creatività attraverso gli occhi della giovane Amanda e del suo compagno immaginario Rudger, un coetaneo frutto dell'immaginazione della bambina con il quale condivide emozionanti e fantastiche avventure. Ma un giorno Rudger resta all'improvviso solo: giunto nella Città degli amici immaginari, dove quelli dimenticati vivono e lavorano, deve affrontare una minaccia misteriosa. Un'avventura indimenticabile sull'amore, sulla perdita e sul potere curativo dell'immaginazione.

Una parte di me, se vi piacciono le serie drammatiche

Se amate le serie drammatiche su Netflix c'è un nuovo titolo brasiliano che fa per voi: Una parte di me. Si tratta di una serie che racconta una storia di sogni influenzati da grandi cambiamenti, perdite e insegnamenti. Liana, una donna che sogna di diventare madre, si ritrova coinvolta in eventi molto drammatici che stravolgono il suo matrimonio con Tomás. Dopo aver scoperto che il marito la tradisce, Liana finisce la serata con un rapporto non consensuale e un'anomalia scientifica: la superfecondazione eteropaternale, una gravidanza con gemelli da padri diversi. Cercando di mantenere il segreto, Liana si trova ad affrontare un vortice confuso di sentimenti, senza sapere se riuscirà ad amare entrambi i figli allo stesso modo o a mantenere i rapporti familiari com'erano.