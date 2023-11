I più bei film (e serie) sul Natale in arrivo su Netflix

Mancano meno di 50 giorni al Natale. Sta per arrivare, infatti, il periodo più magico dell'anno con le case decorate con ghirlande e lucine, gli alberi di Natale che spuntano nei salotti, le luminarie che addobbano le strade delle città, il calore della famiglia che diventa il protagonista assoluto delle giornate. E per prepararci al meglio ad affrontare questo momento incantevole dell'anno ed entrare in perfetta atmosfera natalizia arriva Netflix che in occasione del Natale 2023 ha in serbo per il pubblico tanti nuovi film, serie tv e speciali tutti dedicati al Natale. Quali sono i film e le serie da non perdere nei prossimi giorni? Ecco una selezione per tutti gli amanti del Natale e dei film (e serie) sul Natale.

The Claus Family 3 (8 novembre)

A inizio novembre torna con un terzo capitolo The Claus Family, la saga fantasy natalizia uscita per la prima volta nel 2020 e dedicata ala figura di Babbo Natale. La trama di questo nuovo film? La mamma organizza una settimana bianca in montagna durante il periodo natalizio per riavvicinare un po' la famiglia, proprio come un tempo e con grande disappunto del nonno e di Jules, che non hanno altra scelta se non quella di operare segretamente dall'albergo, cosa che non favorisce molto l'intento di "stare insieme". La mamma non capisce e anche Noor sente la mancanza del fratello maggiore, così si comporta da tipica sorellina: segue il fratello ovunque, sia apertamente sia di nascosto. Finché non accade l'inevitabile e Noor scopre il mondo del Natale, scatenando una grande confusione: non dovrebbe anche lei essere un Babbo Natale come il fratello?

Best. Christmas. Ever! (16 novembre)

E a metà novembre arriva una nuova commedia romantica tutta dedicata al Natale, Best. Christmas. Ever! Come ogni altro Natale, Jackie invia un'arrogante newsletter per le feste che fa sentire la sua vecchia compagna di università Charlotte completamente inadeguata. Quando qualche giorno prima di Natale per uno scherzo del destino Charlotte e la sua famiglia arrivano a casa di Jackie, Charlotte ne approfitta per dimostrare che la vita della sua vecchia amica non è così perfetta come appare. Con Heather Graham, Brandy, Jason Biggs e Matt Cedeño.

Virgin River 5, parte 2, speciale natalizio (30 novembre)

Una delle serie più amate dal pubblico di tutto il mondo è pronta a lanciare i suoi nuovi episodi a tema natalizio. Parliamo di Virgin River che, per la seconda parte della sua quinta stagione, ha scelto di incentrare il racconto della storia di Mel e Jack sul periodo del Natale. Dopo l'intensa quinta stagione di Virgin River, che ha debuttato lo scorso settembre, alla fine di novembre la serie assumerà un'atmosfera festosa con due episodi a tema natalizio. E come perdersi il Natale a Virgin River?

Christmas As Usual (6 dicembre)

Dalla Norvegia arriva questa nuova commedia romantica del regista/scrittore Petter Holmsen dedicata al Natale. Il film è interpretato da Ida Ursin-Holm, Kanan Gill e Mads Sjøgård Pettersen e racconta la storia di Thea che porta a casa il suo ragazzo Jashan per festeggiare il loro fidanzamento ma le radici indiane di lui e le tradizioni norvegesi della famiglia di lei si scontrano in un Natale caotico.