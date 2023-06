La serie distopica e il film d'azione da vedere su Netflix questa settimana

Arriva una settimana molto importante per Netflix che vedrà l'uscita di diversi titoli tra i più attesi di questo 2023. Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna anche questa volta il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix più attese dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di maggio 2023, ecco le nuove uscite da non perdere.

Tra le nuove serie Netflix più interessanti troviamo due titoli imperdibili. Iniziamo con la sesta stagione di Black Mirror la serie distopica leggendaria che torna con nuovi episodi pronti a lasciare senza parole. Poi c'è anche l'uscita del sequel del film d'azione Tyler Rake 2.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di giugno 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Black Mirror 6 (15 giugno 2023)

Imperdibile. Black Mirror 6 è la punta di diamante di Netflix di questa nuova settimana di giugno 2023. Forse la serie più attesa di tutte da parte degli amanti di questo geniale titolo nato dalla mente di Charlie Brooker che ancora una volta prova a sconvolgerci e farci riflettere sulla pericolosità della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Può succedere di tutto. Torna finalmente la serie antologica cupa e satirica di Charlie Brooker che si reinventa in ogni nuovo episodio. La sesta stagione di Black Mirror è la più imprevedibile, inclassificabile e insolita finora.

Tyler Rake 2 (16 giugno 2023)

Altra grande uscita di questa settimana è il sequel del film d'azione con Chris Hemsworth, Tyler Rake 2. Chris Hemsworth torna a interpretare il ruolo del protagonista nel sequel del film d'azione Netflix di grande successo Tyler Rake. Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake riceve l'incarico di un'altra missione letale: salvare la famiglia maltrattata di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta.