Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana?

Arriva una nuova settimana e torna il nostro consueto appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e più interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di ottobre 2023, ecco le nuove uscite da non perdere. Iniziamo con il dire che questa è una settimana vede l'uscita del gran finale di Elite con la sua settima stagione. Tra le nuove uscite da non perdersi, invece, c'è la nuova miniserie thriller su quattro piani temporali, Bodies e la serie sul reggaeton, Neon.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di ottobre 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Bodies (19 ottobre 2023)

Quattro detective. Quattro linee temporali. Un cadavere. Tratta dalla spiazzante graphic novel di Si Spencer, Bodies è una serie poliziesca piena di colpi di scena. Quando lo stesso cadavere è scoperto a Longharvest Lane nell'East End londinese nel 1890, 1941, 2023 e 2053, un detective di ciascun periodo deve indagare. Mentre si cercano collegamenti tra i decenni, i detective presto scoprono che le inchieste sono correlate e un enigmatico leader politico di nome Elias Mannix (Stephen Graham) assume un ruolo sempre più importante. Ha avuto qualcosa a che fare con l'omicidio? O forse si tratta di qualcosa di ancora più inquietante? Per risolvere il mistero i quattro detective dovranno trovare un modo per collaborare e svelare un complotto che dura oltre 150 anni.

Neon (19 ottobre 2023)

Da una cittadina della Florida alle spiagge affollate e alle luci brillanti di Miami, Neon segue tre amici che sperano di sfondare nel mondo del reggaeton. Questa commedia in otto episodi illustra non solo gli incredibili sogni dei tre, ma anche la dura realtà e i divertenti ostacoli che rendono difficile la sopravvivenza nell'industria musicale. Tyler Dean Flores interpreta Santi, un artista reggaeton emergente che, con l'aiuto degli amici Ness (Emma Ferreira), Felix (Jordan Mendoza) e della manager A&R Mia (Courtney Taylor), spera di diventare la più grande star del reggaeton al mondo. O almeno di riuscire a pagare l'affitto.

Elite 7 (20 ottobre 2023)

E questa è anche la settimana del gran finale di Elite. In questa nuova stagione della serie spagnola, la numero 7, Omar inizia una nuova vita all'università lontano da Las Encinas, ma non riesce a voltare pagina. Il senso di colpa per la morte di Samuel e la sofferenza causata da quel periodo lo attanagliano ancora, spingendolo ad andare in analisi. Tramite uno stage decide di tornare nella scuola dove tutto è successo per affrontare i suoi demoni faccia a faccia. Attraverso il percorso di Omar scopriamo che anche il resto degli studenti sta silenziosamente sfidando i propri incubi. La settima stagione di Elite tratta di salute mentale e di come molti di noi la evitano per paura o ignoranza.