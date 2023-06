I titoli da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una settimana molto importante per Netflix che vedrà l'uscita di diversi titoli tra i più attesi di questo 2023. Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna anche questa volta il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix più attese dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di giugno 2023, ecco le nuove uscite da non perdere.

Tra le nuove serie Netflix più interessanti troviamo diversi titoli di generi diversi dalla serie animata Skull Island al sequel del film romantico spagnolo Dalla mia finestra al di là del mare fino a passare a iNumber Number: l'oro di Johannesburg.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di giugno 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Skull Island (22 giugno 2023)

La nuova serie Skull Island di Legendary Television accompagnerà il pubblico in un'emozionante avventura in cui alcuni esploratori dall'animo gentile soccorrono Annie (Mae Whitman) nell'oceano, ignari del fatto che il loro atto eroico li condurrà all'insidiosa Skull Island. Questo luogo misterioso ospita creature bizzarre e mostri terrificanti, tra cui lo stesso gigante Kong. Ideata e sceneggiata da Brian Duffield (Cocainorso, Love and Monsters) che si occupa anche della produzione esecutiva insieme a Jacob Robinson, Brad Graeber, Jen Chambers e Thomas Tull, Skull Island è stata animata dalla Powerhouse Animation, già apprezzata per il loro contributo a popolari serie come "Castlevania" e "Blood of Zeus".

Dalla mia finestra al di là del mare (23 giugno 2023)

Torna su Netflix, il film romantico spagnolo Dalla mia finestra, ispirato al romanzo di Ariana Godbycon, con un secondo capitolo intitolato Dalla mia finestra al di là del mare. Ares è andato a studiare a Stoccolma e mantiene con Raquel una relazione a distanza che si rivela più complicata di quanto pensassero. Quando i due si incontrano di nuovo all'inizio dell'estate, la lunga separazione e le persone che hanno incontrato nel frattempo metteranno in discussione un legame che entrambi ritenevano indistruttibile.

iNumber Number: l'oro di Johannesburg (23 giugno 2023)

E, tra i nuovi film Netflix più interessanti di questa settimana c'è anche iNumber iNumber: l'oro di Johannesburg. Nel mondo della criminalità sudafricana di Johannesburg, un cinico poliziotto in incognito è incaricato di sventare la più grande rapina d'oro della storia africana. Seguirà la legge e proteggerà il patrimonio di un ricco dittatore, oppure contribuirà al successo dell'audace banda di rapinatori?