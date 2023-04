I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana, il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix più attese dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di aprile 2023, ecco le nuove uscite da non perdere.

Tra le nuove serie Netflix più interessanti troviamo, senza dubbio, due titoli già noti al pubblico, Sweet Tooth, la serie fantasy che torna con la sua seconda stagione e il gran finale de L'estate in cui imparammo a volare che presenta i suoi ultimi episodi della seconda stagione.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di aprile 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Sweet Tooth 2 (27 aprile 2023)

Torna questa settimana, con la sua seconda stagione, una delle serie fantasy di Netflix più amate, Sweet Tooth. La serie tratta dai libri di DC Comics, scritta da Jeff Lemire, è pronta a tornare con nuovi e appassionanti episodi. All'incalzare di una nuova ondata dell'Afflizione, Gus (Christian Convery) e un gruppo di compagni ibridi sono prigionieri del generale Abbot (Neil Sandilands) e degli Ultimi uomini. Nel tentativo di consolidare il proprio potere cercando una cura, Abbot usa i bambini per gli esperimenti del medico prigioniero Aditya Singh (Adeel Akhtar), che vuole disperatamente salvare la moglie infetta Rani (Aliza Vellani). Per proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutare il dottor Singh e inizia un'angosciante esplorazione delle sue origini e del ruolo della madre Birdie (Amy Seimetz) negli eventi che hanno portato al Grande Crollo. Fuori dalla Riserva, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez) si uniscono per liberare gli ibridi, ma la loro alleanza sarà messa alla prova mentre emergono i segreti di Jepperd. Quando le rivelazioni del passato minacciano la possibilità di redenzione nel presente, Gus e la sua famiglia d'adozione si ritrovano in rotta di collisione con Abbot e le forze malvagie che vogliono annientarli una volta per tutte.

L'estate in cui imparammo a volare 2, parte 2 (27 aprile 2023)

Questa nuova settimana di aprile vede il ritorno di un altro titolo tra i più amati di Netflix, L'estate in cui imparammo con i suoi ultimi episodi del gran finale di serie. Cosa potrebbe aver causato la fine del forte legame trentennale tra Tully e Kate, le "amiche del cuore per sempre"? Lo scopriremo in questa stagione, ma prima Kate deve affrontare le dolorose conseguenze della sfortunata missione di Johnny in Iraq. Tully invece resta coinvolta in una causa legale dopo aver abbandonato il suo talk show e deve ricominciare la carriera da zero. Tutto ciò la fa riflettere sulla propria natura e provenienza, spingendola anche a cercare il padre che non ha mai conosciuto nonostante le obiezioni di Nuvola, la riservata madre hippy. Negli anni '80 vediamo Kate e Johnny che all'inizio della loro storia d'amore causano tensioni nella redazione in cui lavorano entrambi, mentre Tully fa carriera e si scontra (e flirta!) con lo spavaldo commentatore sportivo Danny Diaz. Lui potrebbe essere la sua anima gemella, se solo riuscissero a smettere di litigare per cinque minuti. Negli anni '70 le adolescenti Kate e Tully faticano a mantenere intatta la loro amicizia quando Nuvola finisce in carcere per traffico di droga e Tully va a vivere con la nonna, lontana da Firefly Lane. Mentre le ragazze affrontano separatamente le difficoltà della scuola superiore, sanno bene di aver bisogno l'una dell'altra.