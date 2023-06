I titoli da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una settimana molto importante per Netflix che vedrà l'uscita di diversi titoli tra i più attesi di questo 2023. Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna anche questa volta il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix più attese dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di fine giugno 2023, ecco le nuove uscite da non perdere.

Tra le nuove serie Netflix più interessanti troviamo diversi titoli di generi diversi dal nuovo thriller Delete alla terza stagione di The Witcher, fino a passare al nuovo k-drama Celebrity.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di giugno 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Delete (28 giugno)

Se un semplice clic della fotocamera del telefono potesse far sparire chiunque tu voglia, chi sceglieresti? Aim e Lilly sono uniti da una relazione extraconiugale per sfuggire a un matrimonio che li rende infelici. Quando un misterioso telefono cade inaspettatamente nelle mani di Lilly, i due amanti decidono di sfruttare i suoi poteri soprannaturali per eliminare i propri coniugi e iniziare una nuova vita insieme. Sarà davvero così semplice?

The Witcher 3 (29 giugno)

Torna su Netflix, dopo una lunga attesa, la terza stagione della serie fantasy The Witcher, l'ultima che vedrà Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente fanno a gara per catturare Ciri di Cintra, Geralt cerca di nasconderla, determinato a proteggere la famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata di insegnare la magia a Ciri, Yennefer li conduce verso la fortezza di Aretuza, un luogo protetto in cui sperano di scoprire di più sui poteri inutilizzati della ragazza. Invece si rendono conto di essere giunti in un campo di battaglia, devastato dalla corruzione politica, dalla magia nera e dai tradimenti. Insieme dovranno difendersi e tentare il tutto per tutto o rischiare di perdersi di vista per sempre.

Celebrity (30 giugno)

Questa settimana debutta su Netflix uno nuovo thriller sudcoreano da tenere d'occhio. Si tratta di Celebrity, una serie Netflix che, nei suoi 12 episodi, mostra la realtà della vita glamour e competitiva delle celebrità incontrate da Seo A-ri, che esplora un mondo in cui la fama è sinonimo di ricchezza.