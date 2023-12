Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte della piattaforma di streaming, scegliere la giusta serie tv non è poi così semplice, ecco allora qualche consiglio per districarvi nella scelta della migliore serie o film da vedere in streaming. In questo nuovo weekend che va dall'1 al 3 dicembre 2023, le novità Netflix più interessanti sono la serie action dai creatori di Cobra Kai, Obliterated, la comedy per tutta la famiglia con Jennifer Garne, Family Switch e la serie thriller svedese tra le più viste del momento su Netflix Italia, Una famiglia quasi normale. Ma analizziamo questi titoli più nel dettaglio.

Obliterated - Una notte da panico, se cercate una serie action

Inziamo con la nuova commedia d'azione di Netflix dagli stessi creatori del fenomeno Cobra Kai: Obliterated - Una notte da panico. Si tratta di una serie adrenalinica che racconta la storia di un team di forze speciali che sventa una minaccia letale a Las Vegas. Per festeggiare, la squadra organizza una festa a base di alcol, droga e sesso, quindi scopre che la bomba disinnescata era finta. Ancora sotto l'effetto di varie sostanze, il team deve cercare di superare le conseguenze fisiche e i problemi personali per trovare il vero ordigno e salvare il mondo.

Family Switch se avete voglia di una commedia leggera e senza troppe pretese

Jess e Bill Walker fanno del loro meglio per tenere unita la famiglia quando i figli crescono e diventano sempre più indipendenti e distanti. Dopo un incontro casuale con un'astrologa però, l'intera famiglia si risveglia nel corpo di un familiare diverso, la mattina del giorno più importante della propria vita. Riusciranno i Walker a ritrovare in tempo il legame che li unisce per ottenere una promozione, un colloquio per il college, un contratto discografico e un posto nella squadra di calcio? Jennifer Garner, Ed Helms, Emma Myers e Brady Noon sono i protagonisti di questa commedia per famiglie diretta da McG e tratta dal libro Bedtime For Mommy di Amy Krouse-Rosenthal.

Una famiglia quasi normale, se vi piacciono i thriller

E, infine, vi suggeriamo il thriller svedese che, negli ultimi giorni, sta spopolando su Netlfix, Una famiglia quasi normale. I Sandell sono una famiglia normale composta dal prete Adam, dall'avvocata Ulrika e dalla figlia diciannovenne Stella. Trascorrono una vita apparentemente perfetta in un elegante sobborgo residenziale alla periferia di Lund, finché un giorno tutto cambia quando Stella finisce in carcere accusata di omicidio. I genitori sono sconvolti e non sanno cosa fare. Che cosa è successo? Vogliono aiutare la figlia a ogni costo, ma la conoscono davvero? E si conoscono l'un l'altra?