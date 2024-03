Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo primo weekend di marzo 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dall'1 al 3 marzo 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è il nuovo film di fantascienza con Adam Sandler, Spaceman tra introspezione e filosofia, la serie fantasy ispirata al cartone Nickeloden Avatar - La leggenda di Aang, tra i titoli più visti del momento in tutto il mondo e Furies, una serie francese tra dramma e azione.

c'è A voi la scelta e buona visione!

Spaceman

Iniziamo con il nuovo film di fantascienza di Netflix che vede Adam Sandler in un sorprendente ruolo drammatico. Parliamo di Spaceman, l'ultimo lavoro di Johan Reck ispirato al romanzo Il Cosmonauta che racconta la storia di un uomo alle prese con una missione nello spazio della durata di un anno in solitaria. Durante le sue giornate vissute in totale solitudine, Jakub sarà portato ad affrontare i suoi demoni interiori e grazie all'aiuto di una creatura aliena capirà qual è il senso della vita e delle relazioni umane. Un film molto filosofico, riflessivo e affascinante da non perdere.

Avatar - La leggenda di Aang

Se siete tra i pochi che non hanno ancora visto Avatar - La leggenda di Aang correte a recuperare questa serie fantasy, ispirata al cartone di Nickelodeon, perché ne vale la pena. In un mondo dominato da quattro elementi, acqua, aria, terra e fuoco, l'equilibrio viene interrotto quando la Nazione del Fuoco decide di distruggere le altre ritenendosi superiore. Solo l'Avatar, incarnato in un ragazzino di 12 anni, potrà ristabilire l'equilibrio del mondo. Una storia di formazione, amicizia e di insegnamento dei valori importanti della vita. Una bellissima avventura da non perdere.

Furies

Concludiamo con un po' di azione. Su Netflix c'è una nuova serie action al femminile, Furies, sulla storia di una giovane donna, Lyna, determinata a vendicare la morte del padre. Vorrebbe la semplicità di una vita normale ma finisce nell'intricata rete della Furia, la giustiziera della malavita parigina. Nonostante voglia a tutti i costi resistere all'inesorabile richiamo del destino, scopre presto che sfuggire al proprio fato è tutt'altro che facile.