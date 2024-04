Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dall'1 al 7 aprile 2024. Questa è una settimana ricchissima di uscite bomba. Questa settimana, infatti, approderanno su Netflix molti dei titoli più attesi del 2024: da Fabbricante di lacrime, il film ispirato al romanzo di Erin Doom a Ripley, la serie thriller adattamento dell'iconico romanzo Il talento di Mr. Ripley. E poi ancora esce Scoop, l'esclusivo biopic Netflix sul Principe Andrea e Kiseiju - La zona grigia, la serie live-action adattamento del manga di Hitoshi Iwaaki.

Ma entriamo nel dettaglio per scoprire tutto il meglio di Netflix in questa prima settimana di aprile 2024.

Fabbricante di lacrime (4 aprile 2024)

Iniziamo con un film attesissimo: Fabbricante di lacrime, il film adattatamento del romanzo scritto dal fenomeno letterario Erin Doom. Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si racconta da sempre una leggenda: quella del Fabbricante di Lacrime, un misterioso artigiano, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole. Il suo sogno più grande, sta per avverarsi: i coniugi Milligan hanno avviato le pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l’ultima persona al mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo. Rigel è intelligente, suona il pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare.

Anche se Nica e Rigel sono uniti da un passato comune, la convivenza tra loro sembra impossibile… ma gentilezza e rabbia sono solo due diversi modi dicombattere il dolore e saranno destinati a diventare l’una per l’altro proprio quel Fabbricante di Lacrime della leggenda. Al Fabbricante non puoi mentire e loro dovranno trovare il coraggio di accettare quella forza che li attrae che si chiama amore.

Ripley (4 aprile 2024)

Nello stesso giorno arriva su Netflix anche un'altra serie ispirata a un romanzo. Si tratta del thriller Ripley tratto dal libro Il talento di Mr Ripley di di Patricia Highsmith. Tom Ripley, un truffatore che cerca di sopravvivere nella New York dei primi anni '60, è assunto da un uomo benestante per recarsi in Italia e cercare di convincere il figlio girovago a tornare a casa. Accettando l'incarico Tom entra in una complessa realtà fatta di inganni, truffe e omicidi.

Scoop (5 aprile 2024)

E come perdersi Scoop, il biopic esclusivo sul Principe Andrea. Ispirato a eventi reali, Scoop è la testimonianza diretta del giornalismo tenace che ha reso possibile un'intervista sconvolgente: la famigerata chiacchierata con il Principe Andrew su BBC Newsnight. Dalla tensione delle complesse trattative della produttrice Sam McAlister con Buckingham Palace, fino alle sconvolgenti prove della scientifica con cui Emily Maitlis sfida il principe, Scoop ci porta nel vivo della storia con le donne che non si sono fermate di fronte a nulla. Per ottenere un'intervista così importante, bisogna osare.

Kiseiju - La zona grigia (5 aprile)

E non è finita qui perché Netflix ha in serbo per il suo pubblico un'altra chicca: Kiseiju - La zona grigia, la serie live-action dallo stesso creatore della serie horror di Netflix Hellbound, Yeon Sang Ho, adattamento di uno dei manga giapponesi più popolari della storia, scritto dal fumettista Hitoshi Iwaaki. L'umanità si trova a dover affrontare una crescente minaccia quando parassiti non identificati prendono violentemente il controllo degli umani acquisendo sempre più potere. La trama di Kiseiju - La zona grigia gira attorno a delle forme di vita parassitarie non identificate che vivono di ospiti umani e cercano di accrescere il loro potere. Quando iniziano a sconvolgere la società, un gruppo di esseri umani muove una guerra contro il male crescente.