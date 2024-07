Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dall'1 al 7 luglio 2024. Tra i titoli più attesi c'è il nuovo film della saga Un piedipiatti a Beverly Hills, il documentario The Man with 1000 Kids, sulla storia di un uomo che ha donato lo sperma per concepire centinaia o forse migliaia di bambini in tutto il mondo, il film animato giapponese Il mio amico immaginario e il film romantico Goyo.

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F (3 luglio)

Il detective Axel Foley (Eddie Murphy) torna a pattugliare le strade di Beverly Hills. Dopo che la vita di sua figlia è minacciata, lei (Taylour Paige) e Foley fanno squadra con un nuovo partner (Joseph Gordon-Levitt) e i vecchi amici Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton) per svelare un complotto.

The Man with 1000 Kids (3 luglio)

The Man with 1000 Kids racconta l'avvincente storia dell'affascinante truffatore olandese Jonathan Meijer, accusato di aver viaggiato in tutto il mondo ingannando future madri per convincerle a partorire i suoi figli su vasta scala. La serie in tre parti indaga sul torbido mondo del settore della fecondazione e rivela come, a causa della mancanza di una regolamentazione a livello mondiale, alcune cliniche internazionali per la fertilità continuino a consentire donazioni anonime. Attraverso le testimonianze esclusive di un gruppo di genitori agguerriti e amareggiati, la serie svela la storia avvincente di questo YouTuber che ha truffato genitori di tutto il mondo e di come questi ultimi stiano ora facendo pressione per modificare la legge ed evitare che altre persone siano ingannate.

Goyo (5 luglio)

Goyo è un nuovo film romantico di Netflix sulla storia di un uomo autistico appassionato di Van Gogh, lavora come guida presso il Museo Nacional de Bellas Artes a Buenos Aires. La sua routine è sconvolta quando si prende una cotta per Eva, una nuova addetta alla sicurezza del museo che a causa di problemi matrimoniali è delusa dall'amore e a volte dubita di se stessa. L'incontro inaspettato tra Goyo ed Eva consentirà a entrambi di scoprire un nuovo modo di amare ed essere amati.

Il mio amico immaginario (5 luglio)

Il mio amico immaginario è il nuovo film animato giapponese tratto dal noto e premiato romanzo omonimo di A.F. Harrold, illustrato da Emily Gravett (Bloomsbury Publishing). Questo film ritrae la ricchezza dell'umanità e della creatività attraverso gli occhi della giovane Amanda e del suo compagno immaginario Rudger, un coetaneo frutto dell'immaginazione della bambina con il quale condivide emozionanti e fantastiche avventure. Ma un giorno Rudger resta all'improvviso solo: giunto nella Città degli amici immaginari, dove quelli dimenticati vivono e lavorano, deve affrontare una minaccia misteriosa. Diretto dal celebre animatore Yoshiyuki Momose (La città incantata), Il mio amico immaginario è un'avventura indimenticabile sull'amore, sulla perdita e sul potere curativo dell'immaginazione.