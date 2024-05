Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo primo weekend di maggio 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 10 al 12 maggio 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è la nuova serie thriller Bodkin, un perfetto mix di colpi di scena e ironia. Per chi cerca un po' di leggerezza c'è anche una nuova commedia romantica con protagonista Brooke Shields, La madre della sposa, un film spensierato e piacevolissimo, da vedere senza troppi pensieri e, infine, per chi ama il true crime Netflix propone un nuovo documentario, El Rey del Cachopo: i crimini di César Román, sulla storia vera dello chief killer César Román.

A voi la scelta!

Bodkin per chi cerca un thriller diverso dal solito

Chi ama i thriller non può perdersi Bodkin, la nuova serie Netflix che mette insieme suspense, misteri e un bel tocco di dark humour che fa davvero la differenza. Il tutto ambientato tra i paesaggi mozzafiato dell'Irlanda e contornato da personaggi ben scritti che - finalmente - dimostrano di avere carattere, spessore e un'evoluzione interiore durante lo svolgimento della serie. Bodkin è una commedia thriller dalle sfumature dark su un eclettico gruppo di podcaster che decide di indagare sulla misteriosa sparizione di tre estranei in un'idillica cittadina costiera in Irlanda. Ma seguendo varie piste, scoprono una storia ancora più grande e bizzarra di quanto potessero immaginare. Mentre i protagonisti cercano di separare la realtà dalla fantasia riguardo al caso, ai loro colleghi e, cosa più difficile, a se stessi, la serie sfida la nostra concezione di verità e rivela le storie che ci raccontiamo per giustificare le nostre convinzioni o confermare le nostre paure.

La madre della sposa, per chi ha voglia di leggerezza e di un film che duri poco

Se in questo caldo weekend di maggio cercate un film leggerissimo e che vi faccia venire voglia di vacanze, allora La madre della sposa è ciò che fa per voi. Si tratta di una commedia romantica spensierata e allegra (e in più che dura poco) ambientata in Thailandia e con protagonista una veterana della tv: Brooke Shields. La trama? Emma torna dall'estero con una notizia scioccante per sua madre Lana: tra un mese si sposerà in Thailandia! E non è finita, Lana scopre che lo sconosciuto per il quale Emma ha perso la testa è figlio dell'uomo che aveva spezzato il cuore a lei molti anni prima.

El Rey del Cachopo: i crimini di César Román: per chi ama le docuserie true crime

E infine, per tutti gli amanti del true crime arriva una nuova docuserie El Rey del Cachopo: i crimini di César Román che racconta la storia vera dello chef spagnolo César Román, un mago della truffa e killer. Questa docuserie analizza un caso di omicidio di una giovane ragazza smembrata e nascosta in una valigia che coinvolge uno chef spagnolo che si è creato una brillante carriera grazie a una trama di segreti e false identità.