Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dal 10 al 16 giugno 2024. Tra i titoli più attesi di questa settimana c'è la seconda parte di Bridgerton 3, due documentari tra cui quello dedicato al ciclismo Tour de France: sulla scia dei campioni 2 e I misteri dell'esercito di terracotta e, infine, il cartone Ultraman Rising.

Tour de France: sulla scia dei campioni 2 (11 giugno)

"Tour de France: sulla scia dei campioni" segue da vicino tutti i partecipanti del Tour, dai ciclisti ai direttori sportivi, mettendo a nudo le numerose difficoltà della gara diventata un vero simbolo internazionale e trasmessa in 190 territori. Questa nuova stagione esplora il dietro le quinte delle 21 tappe del Tour de France 2023: tra scandali, colpi bassi e sete di gloria, cadute drammatiche e fughe storiche, ritiri e voglia di vincere, la serie si tuffa di nuovo nella spietata competizione tra i corridori per aggiudicarsi la maglia gialla.

I misteri dell'esercito di terracotta (12 giugno)

Cinquant'anni dopo l'incredibile scoperta dei guerrieri di terracotta, un esercito di 8.000 soldati fatti a mano per proteggere il mausoleo del primo imperatore cinese, quali nuovi segreti possono venire alla luce da questo singolare sito archeologico? I realizzatori di I segreti della tomba di Saqqara presentano questo lungometraggio documentario che esplora la straordinaria tomba dell'imperatore Qin Shi Huang.

Bridgerton 3, parte 2 (13 giugno)

Torna questa settimana l'attesissima terza stagione di Bridgerton con i suoi ultimi quattro episodi. Dopo il lancio della prima parte di stagione lo scorso 16 maggio arriva il gran finale di questo capitolo tratto dalla saga romantica ispirata ai romanzi di Julia Quinn. Cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi della serie targata Shondaland? Tanta passione tra Colin e Penelope alle prese con un amore appena sbocciato ma anche tanto dramma pronto a esplodere.

Ultraman: Rising (14 giugno)

Tokyo è sotto l'assedio di attacchi sempre più frequenti da parte dei mostri e la star del baseball Ken Sato torna controvoglia a casa per vestire i panni di Ultraman. Ma il leggendario supereroe trova pane per i suoi denti quando è costretto ad adottare una giovane creatura sputafuoco alta dieci metri. Sato deve superare il proprio ego per trovare un equilibrio tra il lavoro e il ruolo di genitore mentre protegge la cucciola da forze determinate a sfruttarla per i propri piani malvagi. In collaborazione con Netflix, Tsuburaya Productions e Industrial Light & Magic, Ultraman: Rising è sceneggiato da Shannon Tindle e Marc Haimes, diretto da Shannon Tindle e codiretto da John Aoshima.