Cosa vedere in streaming questa settimana su Netflix (11-17 dicembre 2023)

Arriva una nuova settimana per Netflix e, come di consueto, torna il nostro appuntamento con con le nuove uscite più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di dicembre 2023, ecco le migliori nuove uscite. Tra i titoli imperdibili c'è la nuova docuserie sul calcio femminile, Underpressure, la serie fantasy giapponese Yu Yu Hakusho e la serie animata dallo stesso sceneggiatore di Rick & Morty, Carol e la fine del mondo. Ma entriamo più nel dettaglio.

Under pressure, la docuserie sul calcio femminile (12 dicembre 2023)

Questa serie sportiva consente al pubblico di seguire da vicino le calciatrici e gli allenatori della Nazionale femminile statunitense fornendo accesso totale e offrendo uno sguardo dietro le quinte alla squadra più decorata della storia del calcio. Gli spettatori vivranno in prima persona la pressione, l'euforia, la gioia e le difficoltà che queste atlete di livello mondiale affrontano mentre cercano di conquistare il terzo titolo mondiale consecutivo. Gli episodi trattano vari temi tra cui gli infortuni, le critiche e i dubbi, la parità di retribuzione e la difesa del retaggio di alcune giocatrici. La serie cattura la preparazione personale e di squadra nel percorso verso il Campionato mondiale di calcio 2023. Nell'arco della loro apparizione al torneo, il pubblico scoprirà come questa squadra segua le orme di quelle che l'hanno preceduta e come continui ad abbattere muri nell'ambito della parità nello sport per le donne.

Yu Yu Hakusho, serie fantasy giapponese tratta da un manga (14 dicembre 2023)

Questa serie, tratta dal leggendario manga di Yoshihiro Togashi pubblicato in Weekly Shōnen Jump dal 1990 al 1994 e poi dalla casa editrice Shueisha, narra la storia di Yusuke Urameshi, che trascorre il tempo passando da una rissa all'altra. Un giorno però il ragazzo muore nel tentativo di proteggere un bambino durante un incidente. Mentre deve affrontare la vista dall'alto del proprio cadavere, una donna di nome Botan, sedicente guida del mondo dell'aldilà, gli comunica la cruda realtà dei fatti: nessuno si aspettava che un teppista come Yusuke perisse compiendo un gesto di bontà e per lui non c'è posto né in paradiso né all'inferno. Così gli viene data la possibilità di ritornare in vita e dopo aver superato una prova diventa un detective del mondo spirituale, restando da subito implicato in un mistero che coinvolge l'universo degli umani, dei demoni e degli spiriti.

Carol e la fine del mondo, serie animata dallo sceneggiatore di Rick & Morty (15 dicembre 2023)

Un pianeta misterioso sfreccia verso la Terra e l'estinzione è imminente per gli abitanti del mondo. Mentre la maggior parte di loro si sente libera di inseguire i propri sogni più sfrenati, una donna pacata e perennemente a disagio si trova da sola, persa tra le folle dedite all'edonismo.