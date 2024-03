Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una settimana d'oro per Netflix! Come di consueto torna il nostro appuntamento con con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dall'11 al 17 marzo 2024. Questa è una settimana ricca di nuove uscite dal gran finale di Young Royals con l'uscita della terza stagione, al nuovo film turco romantico Art of Love. E poi c'è una nuova serie spagnola thriller, Iron Reign e anche la nuova commedia romantica con Lindsay Lohan, Irish Wish.

Ma entriamo nel dettaglio per scoprire tutto il meglio di Netflix in questa nuova settimana di marzo 2024.

Young Roylas 3 (11 marzo 2024)

Arriva proprio questa settimana il gran finale del teen drama, Young Royals. Una volta arrivato al prestigioso collegio Hillerska, il principe Wilhelm (Edvin Ryding) ha finalmente l'opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all'insegna della libertà e dell'amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore o dovere.

Art of Love (14 marzo 2024)

E questa è la settimana anche di un nuovo film turco: Art of Love. Alin è un'agente dell'Unità furti d'arte dell'Interpol da tempo sulle tracce di un ladro che ruba preziosi dipinti da musei ad alta sicurezza in tutto il mondo. Chiunque sia il ladro, non è motivato dal denaro. Dopo anni a caccia di questo ladro gentiluomo, Alin riesce finalmente a capire dove sarà il suo prossimo colpo e rimane scioccata quando scopre di chi si tratta. È la persona di cui lei era innamorata in passato, un uomo d'affari miliardario di nome Güney che era scomparso all'improvviso proprio quando stavano per sposarsi. Ora dovrà affrontarlo di nuovo e coglierlo con le mani nel sacco. E così inizia una storia ricca d'azione, avventura, intrighi e passione.

Iron Reign (15 marzo 2024)

Da non perdere c'è anche la serie thriller spagnola Iron Reign, una novità Netflix di questo 2024. Il porto di Barcellona riceve quasi 6.000 container al giorno. Ogni anno le merci provenienti da tutto il mondo nascondono oltre 30.000 chili di cocaina, rendendo la città uno dei punti d'ingresso più importanti in Europa per la redditizia attività del traffico di droga. Lo sa bene Joaquin Manchado, proprietario del terminal principale. Chiunque voglia importare un carico illegale attraverso il porto, deve contare sul suo benestare e appoggiarsi alla rete criminale che si è costruito. Ma un incidente imprevisto e la scomparsa di un carico importante di cocaina scatenano una guerra spietata, segnata da omicidi e vendette.

Irish Wish (15 marzo 2024)

E, infine, torna Lindsay Lohan in una nuova commedia romantica Irish Wish. Quando l'uomo della sua vita si fidanza con la sua migliore amica, Maddie (Lohan) mette da parte i sentimenti per farle da damigella d'onore al matrimonio in Irlanda. Pochi giorni prima delle nozze, Maddie esprime il desiderio di trovare il vero amore e si risveglia in una realtà parallela dove un incontro fortuito le insegna che i desideri possono tradirti. Quando il sogno sembra realizzarsi, Maddie capisce che la sua anima gemella è una persona completamente diversa.