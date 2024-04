Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo nuovo weekend di aprile 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 12 al 14 aprile 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è la serie sudcoreana Kiseiju - La zona grigia, se ve la siete persa i giorni scorsi, la docuserie su Sivlio Berlusconi, il film romantico spagnolo Vicini Davvero e la serie thriller francese Anthracite.

A voi la scelta e buona visione!

La serie sudcoreana Kiseiju - La zona grigia perché vi sorprenderà

Se ve la siete persa la scorsa settimana, correte subito a recuperare la serie di fantascienza sudcoreana Kiseiju - La zona grigia perché vi stupirà. Non fatevi spaventare dai mostri, dalle lotte all'ultimo sangue tra esseri umani e parassiti e dai primi episodi non del tutto convincenti perché a partire dalla quarta puntata di questa serie, la narrazione diventa davvero appassionante. La trama? L'umanità si trova a dover affrontare una crescente minaccia quando parassiti non identificati prendono violentemente il controllo degli umani acquisendo sempre più potere.

Il giovane Berlusconi per chi ama le docuserie biografiche

Il giovane Berlusconi è una docuserie di tre episodi tra i titoli più attesi della settimana. Si tratta di un racconto vero e controverso, ricco di archivi e storie mai raccontate prima: le testimonianze di uomini e donne che, per motivi diversi, hanno conosciuto Silvio Berlusconi, dagli esordi degli anni ‘70, da Milano 2 all'invenzione della TV commerciale fino alla discesa in campo. Una serie imperdibile per approfondire una delle figure politiche e imprenditoriali più note dell'Italia degli ultimi decenni.

Vicini Davvero, se avete voglia di romanticismo e leggerezza

Vicini davvero è un nuovo remake spagnolo con Aitana della commedia romantica francese del 2015 "Appuntamento al buio" (titolo originale: Un peu, beaucoup, aveuglément). Lei è una giovane pianista che si prepara per un'audizione e lui (Fernando Guallar) è un inventore di giochi che ha bisogno di silenzio assoluto per concentrarsi. Riusciranno a vivere in armonia con un'unica parete sottile che li separa? E nascerà l'amore attraverso quel muro?

Anthracite: se cercate una miniserie thriller appassionante

Una miniserie thriller francesce che racconta la storia di un suicidio di massa di una setta in un villaggio delle Alpi nel 1994. Trent'anni più tardi, l'omicidio di una donna uccisa nei rituali di questa strana comunità sconvolge il delicato equilibrio ristabilito dagli abitanti locali. Jaro Gatsi è il perfetto capro espiatorio: un giovane criminale arrivato nelle montagne per rimettere in sesto la propria vita e presto accusato dell'omicidio.Determinato a provare la propria innocenza, il ragazzo riceve l'aiuto inaspettato di Ida, un'eccentrica geek iperconnessa che sta cercando il padre scomparso. Presto si rendono conto che il loro coinvolgimento nel caso non è fortuito e che le risposte che stanno cercando sono radicate nei segreti del loro passato.