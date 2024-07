Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo nuovo weekend di luglio 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 12 al 14 luglio 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è il nuovo thriller con Riccardo Scamarcio, Svaniti nella notte, la terza e ultima stagione dello spinoff di Vikings, Vikings Valhalla e, se non l'avete ancora vista, c'è la serie eoritca/romantica La passione turca che vi terrà incollati allo schermo.

Ma entriamo nel dettaglio.

Svaniti nella notte se vi piacciono i thriller (e Riccardo Scamarcio)

Svaniti nella notte è il nuovo thriller italiano di Netflix con protagonisti Riccardo Scamario e Annabelle Wallis. Per la regia di Renato De Maria, questo film ad alta tensione dove nulla è ciò che sembra racconta la storia di una coppia in crisi. Dopo che i loro figli piccoli scompaiono misteriosamente nel cuore della notte nella periferia di Bari, Pietro (Riccardo Scamarcio) e Elena (Annabelle Wallis), iniziano una disperata ricerca per rintracciarli, adottando misure drastiche per salvarli. Un film che parte al rallentatore ma con il passare del tempo diventa sempre più convincente.

Vikings Valhalla 3: gran finale di serie

La terza e ultima stagione di Vikings Valhalla è arrivata su Netflix. Finisce così uno degli spin-off più apprezzati della piattaforma di streagming tratto dalla serie Vikings ideata da Michael Hirst. La terza stagione ritrova i nostri eroi sette anni dopo la fine della seconda. Ora Freydis è la leader incontrastata della città pagana di Jomsborg, mentre Leif e Harald hanno fatto fortuna a Costantinopoli, ma per poter realizzare i propri destini, li attendono sfide ancora più grandi. La produzione esecutiva della serie è affidata a Jeb Stuart, Morgan O’Sullivan, Michael Hirst, Sheila Hockin, Steve Stark, James Flynn, John Weber, Sherry Marsh, Alan Gasmer e Paul Buccieri.

La passione turca, se amate le serie erotiche/romantiche

Se non l'avete ancora vista e siete amanti delle serie erotiche e romantiche La passione turca è il titolo che fa per voi. Attualmente una delle serie Netflix più viste in Italia, racconta la storia di un amore tossico, quello tra una esperta d'arte bizantina di origini spagnole e un uomo turco trafficante illegale di opere d'arte. La passione sarà sempre più forte tra loro due così come quel legame che non riesce a tenerli lontani. La passione turca è una serie che incolla letteralmente allo schermo e che fa riflettere su quanto le relazioni tossiche possano essere pericolose per la propria vita e quella della propria famiglia.