Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana (12-18 febbraio 2024)

Arriva una nuova settimana e come di consueto torna il nostro appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di febbraio 2024, ecco le migliori nuove uscite dell'anno nuovo. Tanti i titoli imperdibili di questa settimana di febbraio che va dal 12 al 18, c'è il nuovo film romantico con Gina Rodriguez e Tom Ellis, Players, la nuova serie d'azione giapponese, House of Ninjas e la terza stagione della serie brasiliana Buongiorno, Veronica.

Players (14 febbraio 2024)

Questa settimana di San Valentino arriva su Netflix un nuovo film romantico con due protagonisti d'eccezione: Gina Rodriguez e Tom Ellis. Si intitola Players e racconta la storia della giornalista sportiva newyorkese Mack (Gina Rodriguez) che è in competizione con il suo migliore amico Adam (Damon Wayans Jr.) e i loro collaboratori per creare strategie di abbordaggio vincenti. Nonostante nel corso degli anni abbia portato a innumerevoli avventure di una notte, questo approccio richiede di seguire una serie di rigide regole basilari di cui la principale sancisce che non si può instaurare una relazione da un incontro casuale. Quando perde la testa inaspettatamente per la sua ultima vittima, l'affascinante corrispondente di guerra Nick (Tom Ellis), Mack inizia a rivalutare completamente la propria strategia. Nel momento in cui le linee tra lavoro, divertimento, amicizia e amore iniziano a confondersi, Mack dovrà imparare la differenza tra segnare una rete e vincere la partita.

Buongiorno, Veronica 3 (14 febbraio 2024)

Questa nuova settimana Netflix vede il ritorno anche di una già nota serie brasiliana con la sua terza e ultima stagione. Parliamo di Buongiorno, Verônica. Alla ricerca del terzo fratello, Verônica indaga nell'orfanotrofio dove sono cresciuti Brandão e Matias. In una cittadina di provincia incontra l'allevatore di cavalli milionario Jerônimo e la madre Diana, una donna bella e misteriosa che nasconde segreti sul macabro passato del luogo. Ma quando la mafia mette in pericolo la sua famiglia, Verô deve correre contro il tempo e trovandosi senza via d'uscita rischia il tutto per tutto in un pericoloso inseguimento da cui potrebbe non uscire viva. L'ultima stagione di Buongiorno, Verônica è in arrivo il 14 febbraio.

House of Ninjas (15 febbraio 2024)

Questa settimana arriva su Netflix una nuova serie d'azione giapponese dal titolo House of Ninjas che debutta in streaming globale e in esclusiva giovedì 15 febbraio 2024. Spesso protagonisti sul piccolo e grande schermo, i ninja affascinano con le loro capacità fisiche misteriose e terribili. E se nel moderno Giappone agissero ancora nell'ombra? La risposta alla domanda si trova in questa inconsueta serie ninja di Netflix che affianca scene d'azione fulminee e realistiche a una suspense da brividi.