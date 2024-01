Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo nuovo weekend de 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie o un film, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend del 2024 che va dal 12 al 14 gennaio 2024. Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è il nuovo film d'azione Lift, girato a Venezia e in altre location italiane, la nuova serie di formazione Ragazzo divora universo tratta dal libro di Trent Dalton e la serie Netflix che tutti stanno guardando in questo momento: il thriller Un inganno di troppo.

Un inganno di troppo, se cercate un thriller fatto davvero bene

È la serie Netflix del momento e se siete tra i pochi che non l'hanno ancora vista, correte a recuperarla. Parliamo di Un inganno di troppo, il thriller Netflix tra i migliori degli ultimi anni. La storia è quella di una donna, un'ex militare che si ritrova alle prese con innumerevoli misteri da svelare tra cui la ricomparsa di suo marito che credeva morto. Un piccolo gioiellino del genere thriller da non perdere.

Lift perché è un film d'azione piacevolissimo

E poi passiamo a Lift, il film perfetto per chi ama gli hesit movies e i titolo dove l'azione è protagonista. Lift è girato anche in Italia e oltre all'action pura racconta una storia divertente, scorrevole e piacevolissima da seguire sullo schermo. Una banda internazionale di rapinatori guidata da Cyrus Whitaker cerca di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro dal passeggero di un aereo a dodicimila metri da terra. Tra i protagonisti anche Úrsula Corberó de La casa di Carta e Jean Reno (Leon).

Ragazzo divora universo, se avete voglia di una bella storia di formazione

Se cercate una serie drammatica la vostra scelta dovrà ricadere su Ragazzo divora universo, un'epica storia di formazione ambientata a Brisbane negli anni '80, in cui la magia e l'innocenza della giovinezza si intrecciano alla brutale realtà del mondo adulto. Un padre perduto, un fratello muto e una madre tossicodipendente in recupero, un padrino che spaccia eroina e un famigerato criminale come babysitter. Eli Bell cerca di seguire il proprio cuore per diventare una persona migliore, ma il destino continua a disseminare ostacoli sul suo cammino. Adattata dall'iconico romanzo australiano di Trent Dalton, Ragazzo divora universo esplora la storia di un ragazzino che diventa uomo, del bene che si confonde con il male e della quotidianità che diventa straordinarietà.