Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dal 13 al 19 maggio 2024. Tra i titoli più attesi di questa settimana c'è senza dubbio la terza stagione di Bridgerton, attesissima e pronta a emozionare il pubblico ancora una volta con i suoi primi quattro episodi in onda proprio in questi giorni. Poi, non da meno è la nuova serie sudcoreana che strizza l'occhio a Squid Game, The 8 Show.

Ma scopriamo qualcosa in più su questi due titoli Netflix letteralmente imperdibili.

Il grande ritorno di Bridgerton 3 con la storia di Colin e Penelole (16 maggio)

Torna, dopo tanta attesa, una delle serie più amate di sempre di Netflix, Bridgerton. La serie romantica prodotta da Shonda Rhimes e ispirata alla saga di romanzi roda di Julia Quinn sta per debuttare con i primi quattro episodi del suo nuovo capitolo tutto dedicato alla coppia di Colin e Penelope proprio questa settimana (gli ultimi quattro usciranno il 13 giugno). Una stagione piccante, scandalosa e piena di soprese con tante novità nel cast, location mozzafiato e, soprattutto tanto ma tanto romanticismo. La trama?

Penelope Featherington, dopo aver sentito le parole denigratorie di Colin Bridgerton nei suoi confronti ha finalmente accantonato la cotta di lunga data per lui. Penelope ha tuttavia deciso che è arrivato il momento di trovare un marito che le garantisca sufficiente indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano dalla madre e dalle sorelle. Ma la mancanza di autostima fa sì che i suoi tentativi di sposarsi falliscano clamorosamente.

Nel frattempo Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e un atteggiamento molto spavaldo, ma è avvilito nel constatare che Penelope, l'unica persona che lo ha sempre apprezzato così com'era, gli sta dando il benservito. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, Colin si offre di farle da mentore per aiutarla a trovare fiducia in se stessa e quindi un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a sortire un effetto anche troppo positivo, Colin è costretto a chiedersi se i suoi sentimenti per la ragazza siano davvero solo amichevoli. A complicare le cose per Penelope interviene la rottura con Eloise, che ha trovato una nuova amica in circoli inaspettati. Inoltre, la sua presenza sempre maggiore nell'alta società le rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

The 8 Show, il nuovo survival game sudcoreano in stile Squid Game

Arriva, il giorno dopo l'uscita di Bridgerton 3, un'altra serie imperdibile per tutti gli amanti dei survival game e, in generale, delle serie sudcoreane: The 8 Show. La serie racconta la storia di 8 persone con problemi di soldi che sono invitate a partecipare al reality show Money Game. Questi 8 individui devono soggiornare in uno studio che consiste solo di pareti di cemento. Se riusciranno a resistere per 100 giorni, potranno dividersi equamente il premio di 44,8 miliardi di won. Ma tutto ciò che spendono, compresi i beni di prima necessità come cibo, acqua ed elettricità, costa 1.000 volte di più rispetto ai prezzi normali e viene detratto dal premio vincente.