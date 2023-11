Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Le serie imperdibili

Arriva una nuova settimana e torna il nostro consueto appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e più interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di novembre 2023, ecco le nuove uscite da non perdere. Tra le nuove serie Netflix più interessanti di questa settimana c'è l'attesissima sesta stagione di The Crown che arriva con i suoi primi quattro episodi, la serie che espande l'universo di Suburra, Suburræterna e poi ancora il racconto animato ispirato alla graphic novel di Bryan Lee O'Malley, Scott Pilgrim - La serie.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana che va dal 13 al 19 novembre 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Suburræterna (14 novembre 2023)

La metà di novembre, per gli utenti Netflix sarà ricca di nuove uscite attesissime tra cui la serie italiana Suburræterna la serie che espande l'universo di Suburra e che, dopo essere stata presentata alla Festa del Cinema di Roma, arriva anche su Netlfix. Roma, 2011. Il governo rischia di cadere, il Vaticano è in crisi e le piazze della città sono letteralmente date alle fiamme. Nel mondo di mezzo Cinaglia (Filippo Nigro) ha raccolto l’eredità di Samurai e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), continua a gestire gli affari criminali della città, con l’aiuto di Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, e di Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a gestire le piazze di Ostia. Ma c’è chi questo sistema non lo accetta più. Nuovi protagonisti scenderanno in campo, stravolgendo gli equilibri di Roma: inizia così una rivoluzione che, dalla Chiesa al Campidoglio e fino alle spiagge di Ostia, si espande velocemente per cancellare tutto ciò che rappresenta il passato. Spadino (Giacomo Ferrara) sarà dunque costretto a tornare a casa, per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo insieme a tutto il resto, e a cercare nuovi alleati, anche laddove non avrebbe mai pensato di trovarli… Ma la guerra è guerra e in palio c’è il controllo di Roma.

The Crown 6, parte 1 (16 novembre 2023)

Questa è la settimana del grande ritorno di The Crown con i primi quattro episodi della sua sesta e ultima stagione. La serie Netflix sulla vita dei reali inglesi sta per giungere al termine ma non prima di aver raccontato gli eventi che vanno dal 1997 al 2005, di aver fatto un omaggio alla Regina Elisabetta II, aver mostrato come William e Kate si sono conosciuti e aver raccontato gli utlimi momenti della vita di Diana. Tra la principessa Diana e Dodi Fayed nasce una relazione prima che un incidente fatale finisca in tragedia. Il principe William cerca di riabituarsi alla vita a Eton subito dopo la morte della madre, mentre la monarchia deve assecondare l'opinione pubblica. Mentre si avvicina il Giubileo d'oro, la regina riflette sul futuro della corona con il matrimonio tra Carlo e Camilla all'orizzonte e l'inizio della nuova favola reale tra William e Kate. Questo e molto altro nella sesta stagione di The Crown.

Scott Pilgrim - La serie (17 novembre 2023)

Debutta su Netflix in questa settimana di metà novembre 2023 anche Scott Pilgrim - La serie, un titolo animato che si ispira alla graphic novel di Bryan Lee O'Malley. La storia? Scott Pilgrim incontra la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers, ma scopre che deve sconfiggere i suoi sette perfidi ex per poter uscire con lei. Poi le cose si complicano ancora di più.