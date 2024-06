Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo nuovo weekend di giugno 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 14 al 16 giugno 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è il finale di Bridgerton 3 che fa fare un bel salto di qualità alla terza tsagione della serie e la serie spagnola Raising Voices sul tema della violenza sessuale.

Gli ultimi episodi di Bridgerton 3: perché è la parte migliore dell'intera serie

Sono appena usciti su Netflix e il pubblico di tutto il mondo non vede l'ora di vederli, parliamo degli ultimi episodi della terza stagione di Bridgerton dedicata alla storia di Colin e Penelope. Il finale di Bridgerton 3 è tutto ciò che dovreste guardare in streaming questo weekend perché regala un racconto romantico che, finalmente, aumenta la sua qualità e spessore parlando di donne indipendenti e non solo di mogli in cerca di marito. La parte 2 di Bridgerton 3 è emozionante, coinvolgente, romantica, schietta, realistica e fa fare a questa serie un vero e proprio salto di qualità. Da non perdere, soprattutto per i fan delle serie romantiche e della saga di Bridgerton. E poi c'è anche un crossover con La regina Carlotta.

Raising Voices perché è una serie che fa riflettere tantissimo sulla violenza sessuale

Per chi non dovesse averla ancora vista, dato che è al primo posto della top10 di Netflix Italia, consigliamo Raising Voices, la serie spagnola sul tema della violenza sessuale. Alma ha 17 anni e sta per finire la scuola superiore. Greta e Nata sono le sue due migliori amiche: si conoscono da quando erano piccole, si divertono insieme e affrontano i problemi tipici della loro età, come sentirsi escluse, la gelosia, i problemi con i genitori e persino le relazioni tossiche ma quando il profilo @Iam_colemanmiller pubblica una foto con la didascalia "Questa sono io il giorno prima di essere stata violentata", la normalità non esiste più e le cose cambiano. Come e quando è avvenuta questa aggressione? Chi c'è dietro questo profilo? Quanto c'è di vero in queste accuse e chi è la vera vittima?