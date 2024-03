Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo nuovo weekend di marzo 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 15 al 17 marzo 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend ci sono due nuovi film romantici perfetti per gli amanti delle rom-com: Irish Wish con Lindsay Lohan e Art of Love, il nuovo film turco di Netflix. Passiamo poi a una nuova serie thriller spagnola, Iron Reign e una miniserie documentario su una delle più grandi tragedie giudiziarie della storia francese, Il Caso Outreau.

Irish Wish perché è una piacevolissima commedia romantica

Iniziamo con il nuovo film romantico con Lindsay Lohan, Irish Wish, una rom-com piacevolissima e ambientata in Irlanda. Quando l'uomo della sua vita si fidanza con la sua migliore amica, Maddie (Lohan) mette da parte i sentimenti per farle da damigella d'onore al matrimonio in Irlanda. Pochi giorni prima delle nozze, Maddie esprime il desiderio di trovare il vero amore e si risveglia in una realtà parallela dove un incontro fortuito le insegna che i desideri possono tradirti. Quando il sogno sembra realizzarsi, Maddie capisce che la sua anima gemella è una persona completamente diversa.

Art of Love, se amate i film turchi (sull'amore)

Art of Love è il nuovo film romantico turco di Netflix. Alin è un'agente dell'Unità furti d'arte dell'Interpol da tempo sulle tracce di un ladro che ruba preziosi dipinti da musei ad alta sicurezza in tutto il mondo. Chiunque sia il ladro, non è motivato dal denaro. Dopo anni a caccia di questo ladro gentiluomo, Alin riesce finalmente a capire dove sarà il suo prossimo colpo e rimane scioccata quando scopre di chi si tratta. È la persona di cui lei era innamorata in passato, un uomo d'affari miliardario di nome Güney che era scomparso all'improvviso proprio quando stavano per sposarsi. Ora dovrà affrontarlo di nuovo e coglierlo con le mani nel sacco. E così inizia una storia ricca d'azione, avventura, intrighi e passione.

Iron Reign, se avete voglia di una serie thriller

Se avete voglia di un thriller c'è la nuova serie spagnola Iron Reign. Il porto di Barcellona riceve quasi 6.000 container al giorno. Ogni anno le merci provenienti da tutto il mondo nascondono oltre 30.000 chili di cocaina, rendendo la città uno dei punti d'ingresso più importanti in Europa per la redditizia attività del traffico di droga. Lo sa bene Joaquin Manchado, proprietario del terminal principale. Chiunque voglia importare un carico illegale attraverso il porto, deve contare sul suo benestare e appoggiarsi alla rete criminale che si è costruito. Ma un incidente imprevisto e la scomparsa di un carico importante di cocaina scatenano una guerra spietata, segnata da omicidi e vendette.

Il caso Outreau: un incubo francese, se amate le docuserie true crime

La docuserie true crime "Il caso Outreau: un incubo francese" esplora una delle più grandi tragedie giudiziarie della storia francese. Nei primi anni 2000 nella Francia settentrionale, il giovane giudice Burgaud è incaricato dell'inchiesta sulle accuse di pedofilia all'interno di una famiglia. Man mano che l'indagine procede, il caso diventa sempre più complesso quando altri abitanti della cittadina sembrano essere coinvolti. Tra accuse e controaccuse, la macchina legale si inceppa.