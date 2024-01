Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana (15-21 gennaio 2024)

Arriva una nuova settimana per Netflix e, come di consueto, torna il nostro appuntamento con con le nuove uscite più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di gennaio 2024, ecco le migliori nuove uscite dell'anno nuovo. Tanti i titoli imperdibili tra cui la nuova serie turca Kübra, la sesta stagione di SKAM Italia e il thriller sudcoreano Eredità Sepolta.

Allora entriamo nel vivo e scopriamo quali sono le serie tv e i film da non perdere su Netflix in questa nuova settimana del 2024.

La nuova serie turca, Kübra (18 gennaio 2024)

La nuova settimana seriale di Netflix inizia all'insegna delle serie turche con un nuovo titolo pronto a conquistare il pubblico italiano: Kübra. Dalle periferie di Istanbul, Gökhan cerca di mettere ordine nella propria vita per sposare la donna che ama. La sua ordinaria esistenza è messa sottosopra quando inizia a ricevere messaggi da un utente di nome Kübra tramite una piattaforma di amicizie online di cui fa parte, detta "Tu sei diverso!". Con il passare del tempo Gokhan capisce il significato del messaggio che aveva inizialmente ignorato e scopre chi sia Kübra, che gli fornisce informazioni e avvertimenti su cose ignote ed eventi imprevisti. Quando accetta il messaggio, Gökhan intraprende un percorso difficile, tra schiere di nemici e di sostenitori, finendo per partecipare a un conflitto che considera una guerra tra la luce e le tenebre.

La sesta stagione di SKAM Italia (18 gennaio 2024)

SKAM Italia torna con un’altra stagione inedita proprio questa settimana. Al centro di questa nuova storia le vicende di Asia (Nicole Rossi), ragazza dal grande carisma, con un carattere forte e determinato che si troverà, però, ad affrontare importanti sfide, soprattutto con se stessa e con le sue fragilità. L’amicizia con le altre componenti del gruppo delle Rebelde, determinante per affrontare le sue battaglie, si intreccerà, nella vita di Asia, con l’arrivo di nuovi personaggi, in particolare quello di Giulio (Andrea Palma).

Il nuovo thriller sudcoreano Eredità Sepolta (19 gennaio 2024)

Arriva su Netflix una nuova serie thriller sudcorena: Eredità Sepolta. La trama? Yoon Seo-ha è una docente che spera di ottenere una promozione a professoressa ordinaria presso la facoltà dove lavora. Alla morte di uno zio sconosciuto scopre di essere l'unica erede del cimitero di famiglia ed è costretta a fare i conti con il ricordo di un padre sparito dalla sua vita diversi anni prima. Nel frattempo il fratellastro Kim Young-ho pretende una parte dell'eredità e crea scompiglio al funerale, ma per Seo-ha lui è solo il figlio di un padre infedele che l'ha abbandonata, mentre l'eredità porta a galla un passato che lei avrebbe preferito dimenticare. Come se non bastasse, alcuni eventi sinistri la riempiono di inquietudine. Il detective Choi Sung-jun, impegnato a indagare su un omicidio, guidato dall'istinto e dallo strano comportamento degli abitanti del luogo capisce subito che il caso è più complicato del previsto, ma l'ispettore capo Park Sang-min non approva i suoi metodi e decide di sollevarlo dall'incarico. Anche l'indagine di Sang-min su Seo-ha, Young-ho e le altre persone legate al cimitero sembra raggiungere un vicolo cieco. Ben presto un nuovo omicidio sconvolge la cittadina. Seo-ha è coinvolta in alcuni curiosi incidenti dopo aver ereditato il cimitero di famiglia. Cosa si nasconde dietro a tutti questi eventi?