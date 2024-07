Cosa vedere su Netflix questa settimana: i film e le serie imperdibili

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dal 15 al 21 luglio 2024. Tra i titoli più attesi c'è la docuserie che riaccendei riflettori sul caso Yara Gambirasio, la prima parte della stagione finale di Cobra Kai e una commedia romantica pronta a farvi sognare: Find me falling - Un'isola dove innamorarsi.

Ma entriamo nel dettaglio.

Il caso Yara, la docuserie sull'omicidio di Yara Gambirasio - docuserie (16 luglio)

Debutta questa settimana su Netflix la docuserie "Il Caso Yara: Oltre Ogni Ragionevole Dubbio" che ripercorre in cinque episodi la tragica vicenda di Yara Gambirasio, scomparsa a soli 13 anni una sera del novembre 2010 a Brembate di Sopra (BG) mentre percorre i 700 metri che separano casa sua dalla palestra in cui pratica ginnastica ritmica.

La docuserie ricostruisce l’indagine sulla scomparsa della ragazza, che culmina con l’arresto di Massimo Bossetti. Il lungo processo investigativo e giudiziario rivela la verità riguardo ad alcuni legami familiari della famiglia Bossetti, mettendo in luce dettagli intricati e spesso controversi sull’investigazione.

Attraverso testimonianze, ricostruzioni, interviste esclusive (compresa quella allo stesso Bossetti e alla moglie Marita) e materiali inediti si esplorano gli eventi legati al caso, le accuse di depistaggio e i sospetti sui metodi investigativi. La vasta eco mediatica e le pressioni della politica permetteranno un processo che si concluda con un verdetto al di là di ogni ragionevole dubbio?

Cobra Kai 6, parte 1 - serie tv (18 luglio)

L'attesa è finita, il gran finale di Cobra Kai sta per arrivare su Netflix per mettere fine a una delle serie più apprezzate degli ultimi anni. La serie parte del franchise di Karate Kid è pronta a pubblicare gli attesissimi primi episodi della sua sesta e ultima stagione che sarà distribuita da Netflix in tre parti. La seconda parte uscirà il 28 novembre e l'evento finale, invece, nel 2025. Cosa dobbiamo aspettarci da questi primi episodi del capitolo sei? Quando il Cobra Kai è eliminato dalla Valley, i sensei e gli studenti devono decidere se e come gareggeranno nel Sekai Taikai, il campionato del mondo di karate.

Find Me Falling, un'isola dove innamorarsi - film (19 luglio)

Per gli amanti dei film romantici arriva su Netflix una nuova rom-com: Find Me Falling - Un'isola dove innamorarsi. La trama? Reduce da un flop discografico e dal calo di popolarità del suo più grande successo, l'attempata rockstar John Allman (Harry Connick Jr.) decide di prendersi una pausa dalla carriera per ritrovare la creatività e si trasferisce in una casa isolata sulla scogliera nell'idilliaca isola mediterranea di Cipro. Il suo sogno di mantenere un basso profilo è infranto quando si ritrova a confrontarsi abitualmente con persone disperate e poi ad affrontare situazioni ancora più complicate per via di un'antica passione che si riaccende.