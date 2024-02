Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo nuovo weekend di febbraio 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 16 al 18 febbraio 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend ci sono diverse serie/film romantiche ma anche racconti thriller. Iniziamo con l'imperdibile One Day, la serie tratta dal romanzo di David Nicholls (se non l'avete ancora vista), passiamo poi a due rom-com, una più classica e una decisamente più particolare, Players e Cenere e, infine, per chi non ne può più del romanticismo, meglio scegliere A Killer Paradox, una serie sudcoreana dove una persona comune diventa un killer. Ma scopriamo qualcosa in più su questi titoli selezionati.

One Day (se non l'avete ancora vista) perché vi entrerà nel cuore

One Day è una delle serie di punta di questo periodo su Netflix e un titolo talmente coinvolgente che perderselo sarebbe un vero peccato. Immergetevi nella romantica ma realistica storia di Em e Dex, due ragazzi la cui vita viene raccontata mostrandone solo un giorno all'anno. Questa serie è un viaggio nella bellezza e difficoltà dei rapporti umani e sarà impossibile non immedesimarsi in almeno uno dei momenti di vita vissuti dai suoi personaggi. Romantica, concreta e travolgente, One Day è la serie giusta per chi ama i racconti sulle relazioni umane e per chi vuole andare un po' più a fondo e non restare solo in superficie.

Cenere, perché tutti lo stanno vedendo (e commentando)

Passiamo a un nuovo film turco che sta facendo parlare tutti. Perché? È un film particolarissimo. Apparentemente romantico ma sotto sotto molto più cupo di quanto ci si possa aspettare, Cenere è un film che si pone a metà tra una rom-com e un thriller. La storia è quella di una donna infelice e insoddisfatta della sua vita e del suo matrimonio che inizia a leggere un romanzo trovato sulla scrivania di suo marito editore e finisce per far diventare quel racconto la sua vita reale. Un approfondimento sui temi della finzione e della realtà, Cenere è un film che, con tutti i suoi difetti, qualcosa da dire ce l'ha.

Players, se avete voglia di una rom-com "vecchio stile"

Passiamo a un'altra commedia romantica, questa volta, però, nel vero senso della parola. Players è il nuovo film d'amore di Netflix con Gina Rodriguez (Jane the Virgin) e Tom Ellis (Lucifer), una classica rom-com un po' vecchio stile che racconta la storia di una giornalista di New York che, insieme ai suoi amici, crede che l'amore sia manipolabile e vive relazioni passeggere basate quasi esclusivamente sul sesso. Tutto cambia quando incontra un uomo affascinante e "adulto" di cui si innamora all'istante. Ma è davvero quello che vuole?

A Killer Paradox, se siete stanchi del romanticismo e avete voglia di un thriller

E, infine, lasciamoci alle spalle gli strascichi di San Valentino e passiamo a un nuovo thriller sudcoreano di Netflix, A Killer Paradox. Uno studente universitario, di nome Lee Tang, si ritrova a litigare con il cliente di un minimarket dove lavora part-time e, improvvisamente, arriva a ucciderlo con un martello. Soffrendo per il senso di colpa e la paura dell'omicidio, Lee Tang scopre un giorno che la persona che ha ucciso in realtà era un serial killer e si rende conto di avere una capacità soprannaturale nell'identificare i "cattivi". Ben presto diventerà un eroe oscuro che punisce le persone che hanno commesso malefatte in passato. Un detective, però, inizia a dargli la caccia.