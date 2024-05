Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo primo weekend di maggio 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 10 al 12 maggio 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è la prima parte della terza stagione di Bridgerton che torna dopo due anni per raccontare la storia di Colin e Penelope e la nuova serie sudcoreana The 8 Show, un survival game sorprendente che vi incollerà allo schermo.

A voi la scelta!

The 8 Show perché è una bomba

Otto individui intrappolati in un misterioso edificio di otto piani partecipano a un gioco allettante ma pericoloso in cui guadagnano denaro col passare del tempo. Ispirata a un webtoon, cioè un fumetto digitale intitolato Money Game di Bae Jin Soo, The 8 Show è una serie pronta a lasciarvi senza parole mettendovi di fronte ai limiti della mente umana. Si tratta di un survival game, in pieno stile Squid Game che alza l'asticella con un racconto crudele quanto intelligente. Non lasciatevi scappare questa serie che diventerà la vostra nuova ossessione ma sappiate che c'è un bel po' di violenza!

Bridgerton 3 per chi ha voglia di un po' di sano romanticismo

Dopo tanta attesa è tornata una delle serie più amate dal pubblico, Bridgerton con i primi quattro episodi della sua terza stagione dedicati alla storia di Colin e Penelope. Una prima parte di stagione che si dimostra romantica e piccante al punto giusto e pronta a regalare emozioni, soprattutto nel suo finale. Penelope ha deciso che è arrivato il momento di trovare un marito che le garantisca sufficiente indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano dalla madre e dalle sorelle. Ma la mancanza di autostima fa sì che i suoi tentativi di sposarsi falliscano clamorosamente. Nel frattempo Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e un atteggiamento molto spavaldo, ma è avvilito nel constatare che Penelope, l'unica persona che lo ha sempre apprezzato così com'era, gli sta dando il benservito. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, Colin si offre di farle da mentore per aiutarla a trovare fiducia in se stessa e quindi un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a sortire un effetto anche troppo positivo, Colin è costretto a chiedersi se i suoi sentimenti per la ragazza siano davvero solo amichevoli.