Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 17 al 19 novembre 2023. Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend di metà novembre 2023 c'è la prima parte della sesta e ultima stagione di The Crown, impedibile per tutti i fan della serie. Poi ancora Suburræterna, lo spinoff di Suburra pronto a riportarci nel vivo della criminalità romana e come perdersi la nuova serie brasiliana action crime, Criminal Code. E se siete fan delle serie animate, allora Scott Pilgrim è il titolo da segnarsi. Ma entriamo più nel dettaglio.

The Crown 6, parte 1 perché questa serie è sempre un'eccellenza

The Crown è tornata su Netflix con la sua sesta e ultima stagione e perdersi i primi quattro episodi della serie sarebbe un vero peccato. A che punto siamo con la storia della famiglia reale inglese? È il 1997, una relazione sboccia tra la Principessa Diana e Dodi Fayed prima del tragico incidente che porterà alla morte dei due. Una stagione che riconferma la grande qualità di una serie amatissima dal pubblico e dalla critica.

Suburræterna se siete fan di Suburra e delle serie sui criminali

Tra i consigli streaming di questo weekend non poteva mancare lo spinoff di Suburra, Suburræterna. Roma, 2011. Il governo rischia di cadere, il Vaticano è in crisi e le piazze della città sono letteralmente date alle fiamme. Nel mondo di mezzo Cinaglia (Filippo Nigro) ha provato a raccogliere l’eredità di Samurai e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), continua a gestire gli affari criminali della città, con l’aiuto di Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, e di Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a gestire le piazze di Ostia. Ma c’è chi questo sistema non lo accetta più. Nuovi protagonisti scenderanno in campo, stravolgendo gli equilibri di Roma: inizia così una rivoluzione che, dalla Chiesa al Campidoglio e fino alle spiagge di Ostia, si espande velocemente per cancellare tutto ciò che rappresenta il passato. Spadino (Giacomo Ferrara) sarà dunque costretto a tornare a casa, per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo insieme a tutto il resto, e a cercare nuovi alleati, anche laddove non avrebbe mai pensato di trovarli… Ma la guerra è guerra e in palio c’è il controllo di Roma.

Scott Pilgrim, se amate le serie animate

Se amate le serie animate, la serie da scegliere questo weekend su Netflix è Scott Pilgrim, un nuovo anime tratto dalla graphic novel di Bryan Lee O'Malley. Scott Pilgrim segue la storia di Scott, un bassista un po' fannullone che perde la testa per una ragazza, Ramona Flowers ma per poter uscire con lei dovrà superare un'impresa, quella di sconfiggere i suoi sette ex. Questa storia, diventata un cult dopo il film del 2010 con Michael Cera nei panni di Scott e Mary Elizabeth Windstead come Ramona, sta per tornare con un nuovo adattamento animato con Bryan Lee O'Malley, autore e disegnatore del fumetto e BenDavid Grabinski come sceneggiatori, showrunner e produttori esecutivi.

Criminal Code, se avete voglia di un po' di azione

Dopo una rapina di proporzioni epiche a una compagnia di assicurazioni a Ciudad del Este, in Paraguay, gli agenti della polizia federale della stazione di Foz do Iguaçu in Brasile avviano un'inchiesta senza precedenti. Seguendo la pista dei campioni di DNA raccolto, scoprono un filo conduttore che collega il furto nel paese confinante ad altri crimini recenti e scoprono un piano ancora più vasto che coinvolge criminali da entrambe le nazioni. L'analisi di un singolo caso si trasforma nella più grande indagine sul furto di proprietà nella storia del Brasile. Una fiction ispirata a crimini reali mai raccontati prima.