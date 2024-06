Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dal 17 al 23 giugno 2024. Tra i titoli più attesi di questa settimana c'è il nuovo film d'azione con Jessica Alba, Trigger Warning, la nuova serie thriller spagnola Gangs of Galicia, il reality sudcoreano Agents of Mystery e il docufilm sulla prima barbie nera della storia, Black Barbie.

Agents of Mystery (18 giugno)

In questa serie reality sudcoreana alcuni personaggi famosi della Corea del Sud come Lee Yong-jin, John Park, Lee Eun-ji, Lee Hye-ri, Kim Do-hoon e Karina, tutti comici, cantanti o attori noti al pubblico coreano si trasformeranno in sei agenti che indagano su incidenti bizzarri che non possono essere spiegati dalla scienza.

Black Barbie (19 luglio)

Black Barbie è il nuovo docufilm di Netflix che celebra l'impatto epocale che tre donne nere impiegate di Mattel hanno avuto sull'evoluzione del marchio Barbie come lo conosciamo oggi. Attraverso le storie di queste carismatiche addette ai lavori, il documentario racconta come è nata la prima Barbie nera nel 1980, esaminando l'importanza della rappresentazione e come le bambole possano essere essenziali per la formazione dell'identità e dell'immaginazione.

Gangs of Galicia (21 giugno)

Una nuova serie thriller spagnola arriva su Netflix questa settimana: Gangs of Galicia. Una nuova avvocata si trasferisce nella cittadina di Cambados. Si chiama Ana e non passa certo inosservata. La nota anche Daniel, il figlio di un importante trafficante di droga a capo del clan Padín mentre il padre è in carcere. Dopo essersi fatta le ossa in uno dei migliori studi legali di Madrid, Ana decide di ricominciare da zero a Cambados, mentre cerca di venire a patti con il proprio passato.

Trigger Warning (21 giugno)

Jessica Alba arriva su Netflix in un nuovo film d'azione: Trigger Warning. L'agente delle forze speciali Parker (Jessica Alba) è in missione all'estero quando riceve la notizia della tragica e improvvisa morte del padre. Mentre cerca di capire cosa sia successo veramente, Parker diventa proprietaria del bar di famiglia nella sua città natale, dove ritrova l'ex fidanzato e ora sceriffo Jesse (Mark Webber), il suo irascibile fratello Elvis (Jake Weary) e il potente padre e senatore Swann (Anthony Michael Hall).

Parker è alla ricerca di risposte, ma quando deve fare i conti con una gang violenta che imperversa nella sua città natale, non sa più di chi fidarsi. Decisa a non fermarsi davanti a nulla pur di scoprire la verità, comincia a sfruttare la sua esperienza di agente speciale. Con l'aiuto del socio sotto copertura e hacker Spider (Tone Bell) e le conoscenze dello spacciatore locale Mike (Gabriel Basso), Parker tenta di capire cos'è andato storto nella contea di Swann. Trigger Warning è diretto da Mouly Surya, sceneggiato da John Brancato, Josh Olson e Halley Gross, prodotto da Erica Lee, Basil Iwanyk ed Esther Hornstein. Con Kaiwi Lyman e Hari Dhillon.