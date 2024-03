Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dal 18 al 24 marzo 2024. Questa è una settimana ricca di nuove uscite dal capitolo 2 del reality Physical: da 100 a 1, la nuova e attesissima serie di fantascienza dagli stessi creatori de Il Trono di Spade, Il problema dei 3 corpi e il film sulla storia vera della prima deputata nera americana Shirley: in corsa per la Casa Bianca.

Ma entriamo nel dettaglio per scoprire tutto il meglio di Netflix in questa nuova settimana di marzo 2024.

Il capitolo 2 del reality "Physical: da 100 a 1"

Torna su Netflix uno dei reality più amati dal pubblico, Physical da 100 a 1, il reality sudcoreano che metteva in competizione i 100 uomini e donne più fisicamente prestanti del Paese per stabilire chi, tra loro, era il più forte di tutti. Cento concorrenti in perfetta forma gareggiano, in sfide fisiche entusiasmanti, per poter affermare di avere il fisico migliore di tutti in questa intensa serie reality di sopravvivenza. Oltre all'onore si ottiene anche una ricompensa in denaro per l'ultimo che rimanere in piedi. Un reality molto interessante e coinvolgente che il pubblico di tutto il mondo ha amato al punto da ottenere una seconda stagione che debutterà su Netflix proprio questa settimana, nello specifico il 19 marzo 2024.

La nuova serie di fantascienza dai creatori de Il Trono di Spade, "Il problema dei 3 corpi"

È una delle serie tv più attese del 2024 e arriva su Netflix questa settimana. Parliamo de Il problema dei 3 corpi, la serie tratta dalla celebre trilogia di fantascienza dell’acclamato autore cinese Liu Cixin e dagli stessi creatori de Il Trono di Spade ,David Benioff e D.B. Weiss. La fatidica decisione di una donna nella Cina degli anni '60 riecheggia attraverso lo spazio e il tempo fino a raggiungere il presente. Quando le leggi della natura si sgretolano inspiegabilmente davanti ai loro occhi, alcuni brillanti e affiatati scienziati uniscono le forze con un detective anticonformista per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità. La serie è interpretata (in ordine alfabetico) da Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong e Jonathan Pryce.

Il film "Shirley: in corsa per la Casa Bianca" sulla storia della prima deputata nera americana

Shirley: in corsa per la Casa Bianca è il nuovo film drammatico di Netflix, ispirato a una storia vera, che racconta la storia della prima deputata nera e icona politica Shirley Chisholm e della sua corsa alla presidenza degli Stati Uniti ripercorrendone l'audace e rivoluzionaria campagna presidenziale del 1972.