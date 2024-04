Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo nuovo weekend di aprile 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 12 al 14 aprile 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è la serie fenomeno Baby Reindeer, la più vista in Italia del momento, sul tema dello stalking e della violenza sessuale e tratta da una storia vera. Da non perdere anche il secondo film della saga di fantascienza di Zack Snider Rebel Moon e la serie anime The Grimm Variations che reinventa le fiabe dei fratelli Grimm privandole di qualsiasi tipo di incanto.

A voi la scelta e buona visione!

Baby Reindeer, perché è una serie di brutale bellezza

La stanno vedendo tutti su Netflix ed è attualmente al primo posto tra le serie più viste in Italia. Parliamo di Beby Reindeer, la serie scritta e interpretata dal comico scozzese Richard Gadd (autore anche di Sex Education) e ispirata a una storia vera di stalking che ha vissuto lo stesso Gadd in prima persona. Baby Reindeer è un viaggio che analizza come nasce, si evolve e quali conseguenze lascia in una persona un episodio prolungato di stalking e di violenza sessuale. Il racconto è crudo, dall'ironia cupa ma anche sorprendentemente dolce e in grado di creare un fortissimo legame emotivo con lo spettatore che rimane incollato allo schermo. Il protagonista della storia è un comico che inizia a essere perseguitato da una stalker di nome Martha e creerà con lei un legame malato e assurdo. La serie mostra l'impatto che ha su di lui il personaggio di Martha quando deve affrontare traumi da tempo dimenticati.

Rebel Moon Parte 2: La Sfregiatrice, se avete voglia di scene d'azione mozzafiato

Arriva proprio questo weekend su Netflix il secondo film della saga di fantascienza di Zack Snyder, Rebel Moon. Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice riprende l'epica saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti, pronti a sacrificare tutto combattendo al fianco dei coraggiosi abitanti di Veldt per difendere un villaggio un tempo pacifico dove ha trovato rifugio chi ha perso la propria casa nella guerra contro il Mondo Madre. Alla vigilia della battaglia i guerrieri devono affrontare il proprio passato rivelando uno a uno il motivo per cui combattono. Quando la scure del Regno si abbatte sulla nascente ribellione, si formano legami indissolubili, emergono eroi e nascono nuove leggende.

The Grimm Variations se avete voglia di una serie cruda ma anche affascinante

Netflix presenta un'audace e oscura rivisitazione delle fiabe dei fratelli Grimm raccontate dal punto di vista della più piccola sorella Grimm, Charlotte. Le pagine di "Le fiabe del focolare" di Jacob e Wilhelm Grimm, che contengono le fiabe più iconiche della storia come Cenerentola, Cappucetto Rosso, Hansel e Gretel, sono ora presentate dalla prospettiva unica di Charlotte, che vede le storie in modo piuttosto diverso dai fratelli. Questa serie è riuscita solo a metà, può risultare particolarmente cruenta ma vale la pena di essere vista anche solo per un episodio: la fiaba degli Elfi e il Calzolaio.