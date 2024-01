Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film da vedere (e da evitare)

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo nuovo weekend del 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie o un film, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 19 al 21 gennaio 2024. Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è la nuova attesissima serie sudcoreana Eredità Sepolta, il nuovo film d'azione sull'MMA 60 minuti e la nuova serie turca Kübra. Da evitare, invece, il thriller distopico,The Kitchen. E ora vi spieghiamo perché.

Kübra se amate le serie turche

Dalle periferie di Istanbul, Gökhan cerca di mettere ordine nella propria vita per sposare la donna che ama. La sua ordinaria esistenza è messa sottosopra quando inizia a ricevere messaggi da un utente di nome Kübra tramite una piattaforma di amicizie online di cui fa parte, detta "Tu sei diverso!". Con il passare del tempo Gokhan capisce il significato del messaggio che aveva inizialmente ignorato e scopre chi sia Kübra, che gli fornisce informazioni e avvertimenti su cose ignote ed eventi imprevisti. Quando accetta il messaggio, Gökhan intraprende un percorso difficile, tra schiere di nemici e di sostenitori, finendo per partecipare a un conflitto che considera una guerra tra la luce e le tenebre.

60 minuti, se vi piacciono i film d'azione e di combattimenti

Il lottatore di arti marziali miste Octavio (Emilio Sakraya) ha solo 60 minuti per presentarsi alla festa di compleanno della figlia, altrimenti rischia di perderne per sempre l'affidamento. Ma quando abbandona un combattimento per raggiungerla, si ritrova a dover fuggire da pericolosi criminali in una corsa contro il tempo attraverso la città.

Eredità sepolta, se amate i thriller sudcoreani (ma non aspettatevi troppo)

Yoon Seo-ha è una docente che spera di ottenere una promozione a professoressa ordinaria presso la facoltà dove lavora. Alla morte di uno zio sconosciuto scopre di essere l'unica erede del cimitero di famiglia ed è costretta a fare i conti con il ricordo di un padre sparito dalla sua vita diversi anni prima. Nel frattempo il fratellastro Kim Young-ho pretende una parte dell'eredità e crea scompiglio al funerale, ma per Seo-ha lui è solo il figlio di un padre infedele che l'ha abbandonata, mentre l'eredità porta a galla un passato che lei avrebbe preferito dimenticare. Come se non bastasse, alcuni eventi sinistri la riempiono di inquietudine. Il detective Choi Sung-jun, impegnato a indagare su un omicidio, guidato dall'istinto e dallo strano comportamento degli abitanti del luogo capisce subito che il caso è più complicato del previsto, ma l'ispettore capo Park Sang-min non approva i suoi metodi e decide di sollevarlo dall'incarico. Anche l'indagine di Sang-min su Seo-ha, Young-ho e le altre persone legate al cimitero sembra raggiungere un vicolo cieco. Ben presto un nuovo omicidio sconvolge la cittadina. Seo-ha è coinvolta in alcuni curiosi incidenti dopo aver ereditato il cimitero di famiglia.

Cosa si nasconde dietro a tutti questi eventi?

Da evitare: The Kitchen, un film distopico più che deludente

Un thriller distopico, opera prima dell'attore premio Oscar Daniel Kaluuya, più che deludente. The Kitchen racconta una storia di paternità ambientata in una Londra futuristica del 2044 dove il divario tra ricchi e poveri è sempre più grande e discriminatorio. The Kitchen è l'ultimo villaggio di Londra che ospita ancora i residenti della città che si rifiutano di andarsene. Qui ci sono i due protagonisti del film: Izi, un residente di The Kitchen che cerca una via d'uscita e Benji, di 12 anni, che dopo aver perso la madre è in cerca di una famiglia. Il film seguirà la storia di questa coppia di personaggi alle prese con la sopravvivenza in un mondo dominato da un sistema più grande di loro. Un film molto acerbo che, se amate il genere distopico, forse fareste meglio a non guardare.