Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film da vedere (e da evitare)

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo nuovo weekend del 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie o un film, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 2 al 4 febbraio 2024. Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è la nuova serie su un criminale realmente esistito, Baby Bandito, la serie sulla boss della cocaina Griselda e il nuovo cartone animato Orion e il buio. Da evitare, invece, il film sudcoreano Badland Hunters. Ecco perché.

Baby Bandito, se avete amato La casa di carta, Berlino e Griselda

Iniziamo con questa nuova serie Netflix, Baby Bandito che ci ricorda serie iconiche come La casa di carta, Berlino e la recente Griselda. La storia è ispirata a un fatto realmente accaduto, nello specifico, alla rapina del secolo del 2014 avvenuta per mano del giovanissimo Kevin Olguin Sepulveda, uno skater che riesce a rubare 11 milioni di dollari e a vivere da fuggitivo in hotel di lusso sotto falsa identità.

Una serie heist sulla falsa riga de La casa di carta che intrattiene e racconta una storia che coinvolge anche l'Italia dato che Kevin, nella sua latitanza, ha vissuto anche in Italia.

Griselda (se non l'avete ancora vista) perché è una gran bella serie

E poi c'è Griselda, una serie con la bravissima Sofia Vergara nei panni della boss della cocaina Griselda Blanco da vedere assolutamente perché è uno dei migliori titoli Netflix del 2024, finora. Se doveste esservela persa, correte a recuperare questa serie sulla storia vera della Madrina colombiana che faceva paura perfino a Pablo Escobar.

Griselda è una drammatizzazione ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli della droga più potenti della storia. Nella Miami degli anni '70 e '80 Blanco riesce a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, guadagnandosi il soprannome di "Madrina".

Orion e il buio, se avete voglia di un cartone animato delizioso

Se avete voglia di un bel cartone che vi faccia passare la paura del buio allora correte a guardare Orion e il buio, una storia adorabile per bimbi e adulti che aiuta a superare le proprie paure. Orion sembra proprio un normale studente delle scuole elementari: timido, modesto e con una cotta segreta. Ma sotto questo aspetto all'apparenza ordinario, Orion è sopraffatto dall'ansia adolescenziale, terrorizzato in modo irrazionale da api, cani, onde radio dei cellulari, clown assassini nelle fognature, dall'oceano e dal timore di cadere da una scogliera. Tra tutte le sue fobie, quella che teme di più è quella a cui si trova davanti ogni sera: il buio. L'incarnazione della sua paura più grande si materializza e porta Orion con sé in un folle viaggio intorno al mondo per dimostrare che la notte non è poi così terrificante. Mentre i due improbabili personaggi si avvicinano sempre di più, Orion deve decidere se vuole imparare ad accettare l'ignoto e cercare di impedire alla paura di controllare la sua esistenza per godersi finalmente le gioie della vita.

Da evitare: Badland Hunters perché non soddisfa le aspettative

Attualmente è al secondo posto tra i film più visti su Netflix, più perché lo stanno guardando tutti che per la sua bellezza. Parliamo di Badland Hunters, il film post-apocalittico made in Corea che si presenta molto bene ma, alla fine, sarebbe meglio evitare. La storia raccontata è quella di una società post-apocalittica e selvaggia dove non esiste più acqua potabile e si torna al baratto. Qui, un medico, conduce strani esperimenti sugli esseri umani cercando di creare una razza immortale.