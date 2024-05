Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dal 20 al 26 maggio 2024. Tra i titoli più attesi di questa settimana c'è senza dubbio il nuovo film sci-fi con Jennifer Lopez, Atlas ma anche il nuovo anime giapponese My Oni Girl di Tomotaka Shibayama e la seconda stagione della serie animata Mulligan.

Ma scopriamo qualcosa in più su questi due titoli Netflix letteralmente imperdibili.

Atlas (24 maggio)

Tra le nuove uscite Netflx più attese di questa settimana c'è il nuovo film con Jennifer Lopez "Atlas" che arriva sulla piattaforma di streaming dopo il successo di The Mother. Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), una brillante ma misantropa analista di dati con una profonda sfiducia nell'intelligenza artificiale, si unisce a una missione per catturare un robot rinnegato con cui condivide un misterioso passato. Ma quando la situazione precipita, la sua unica speranza di salvare il futuro dell'umanità dalla IA è fidarsi di quest'ultima.

My Oni Girl (24 maggio)

Arriva l'atteso quarto lungometraggio animato di Studio Colorido My Oni Girl, una storia fantasy con protagonisti un ragazzo umano e una ragazza oni (demone). Il film è diretto da Tomotaka Shibayama e racconta la storia di un ragazzo, lo studente al primo anno di liceo Hiiragi che, desideroso di piacere e andare d'accordo con tutti, vive nella prefettura giapponese di Yamagata ed è incapace di dire di no quando qualcuno gli chiede qualcosa. Anche se fa del suo meglio per aiutare gli altri, le cose non vanno mai per il verso giusto e il ragazzo si ritrova senza amici. Un giorno d'estate sta cercando di soddisfare l'ennesima richiesta senza riuscirci quando incontra Tsumugi, una ragazza oni giunta nel mondo umano per cercare la madre. Fa tutto quello che vuole ed è l'esatto contrario di Hiiragi.

Mulligan 2 (24 maggio)

Torna questa settimana su Netflix la serie animata Mulligan, creata dagli ideatori di 30 Rock e Unbreakable Kimmy Schmidt, con la sua seconda stagione. Le alleanze vengono messe a dura prova quando il presidente Mulligan e la sua squadra improvvisata di sopravvissuti iniziano a comprendere la triste realtà della vita su un pianeta vuoto e devastato dagli alieni, senza impianti idraulici né cibo e in cui i film sono diventati rappresentazioni teatrali. Per ricostruire la società dovranno affrontare cub scout ostili, una nave da crociera con un segreto mortale e se stessi.