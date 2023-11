Le serie e i film da non perdere su Netflix questa settimana (torna anche Squid Game)

Arriva una nuova settimana e torna il nostro consueto appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e più interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di novembre 2023, ecco le nuove uscite da non perdere. Tra i titoli Netflix più interessanti di questa settimana c'è il nuovo cartone con la voce di Edoardo Leo, Leo, l'attesissimo reality ispirato alla serie Squid Game, Squid Game La Sfida, la nuova miniserie thriller Una famiglia quasi normale e il film romantico turco, Ultima chiamata per Istanbul.

Leo (21 novembre 2023)

Debutta su Netflix questa settimana Leo, il nuovo cartone animato con la voce di Edoardo Leo. Con il suo inconfondibile stile, l'attore e comico Adam Sandler (Hotel Transylvania, Prima o poi me lo sposo) assicura grandi risate in questa commedia musicale animata di formazione sull'ultimo anno di una scuola elementare visto attraverso gli occhi di un animaletto domestico. Ormai da decenni l'esausta lucertola settantaquattrenne Leo (Sandler) è intrappolata nella stessa classe di una scuola della Florida in compagnia di una tartaruga (Bill Burr). Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo pianifica la fuga per provare l'ebbrezza della vita all'esterno, ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida. La sua lista dei desideri si farà alquanto strana, ma completarla sarà un compito sorprendentemente gratificante.

Leo: cosa aspettarsi dal nuovo cartone con la voce di Edoardo Leo

Squid Game La sfida (22 novembre 2023)

Squid Game tornerà su Netflix proprio questa settimana e in una versione molto speciale. Sta per uscire, infatti, il primo reality ispirato al k-drama, Squid Game La Sfida. Un gruppo di 456 concorrenti partecipa alla competizione per conquistare l'incredibile montepremi di 4,56 milioni di dollari. Quando i partecipanti affrontano una serie di sfide ispirate alla serie originale (che includono alcune sorprendenti nuove aggiunte), la loro tenacia, le strategie e le alleanze saranno messe alla prova mentre i loro rivali sono eliminati uno dopo l'altro.

Una famiglia quasi normale (24 novembre 2023)

Tratto dal libro Una famiglia quasi normale di Mattias Edvardsson, questa nuova serie thriller di Netflix racconta la storia deiSandell, una famiglia normale composta dal prete Adam, dall'avvocata Ulrika e dalla figlia diciannovenne Stella. Trascorrono una vita apparentemente perfetta in un elegante sobborgo residenziale alla periferia di Lund, finché un giorno tutto cambia quando Stella finisce in carcere accusata di omicidio. I genitori sono sconvolti e non sanno cosa fare. Che cosa è successo? Vogliono aiutare la figlia a ogni costo, ma la conoscono davvero? E si conoscono l'un l'altra?

Ultima chiamata per Istanbul (24 novembre)

"Ultima chiamata per Istanbul" è una storia su New York, l'amore e le seconde chance. Serin e Mehmet si incontrano per caso all'aeroporto mentre sono in partenza per New York da Istanbul e si lasciano trascinare in un'indimenticabile notte di avventura, desiderio e tentazione nella Grande Mela. Insieme trascorrono i momenti più belli delle loro vite, ma c'è solo un problema: sono entrambi sposati.