Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo nuovo weekend di giugno 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 14 al 16 giugno 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è la nuova serie thriller spagnola Gangs of Galicia, il film d'azione con Jessica Alba Trigger Warning e il nuovo anime giapponese Rising Impact.

Gangs of Galicia se cercate un thriller leggero e poco impegnativo

Gangs of Galicia è la nuova serie thriller spagnola di Netflix che racconta una storia di criminali con un tocco di romanticismo. Una nuova avvocata si trasferisce nella cittadina di Cambados. Si chiama Ana e non passa certo inosservata. La nota anche Daniel, il figlio di un importante trafficante di droga a capo del clan Padín mentre il padre è in carcere. Dopo essersi fatta le ossa in uno dei migliori studi legali di Madrid, Ana decide di ricominciare da zero a Cambados, mentre cerca di venire a patti con il proprio passato. La serie non è eccezionale, anzi, possiamo considerarla un thriller mediocre ma se non cercate nulla di troppo impegnativo, va benissimo.

Trigger Warning se vi piacciono i film d'azione (ma non aspettatevi molto)

Jessica Alba è la protagonista del nuovo film d'azione di Netflix Trigger Warning, peccato che questo film sia un flop ma se non vi fidate, dategli una chance e verificate voi stessi. La storia? Un'abile agente delle forze speciali (Jessica Alba) diventa proprietaria del bar del padre dopo la sua morte improvvisa e si trova presto in conflitto con una gang violenta che imperversa nella sua città natale. Nel film c'è anche Gabriel Basso, l'attore di The Night Agent.

Rising Impact se vi piacciono gli anime giapponesi

Se, invece, amate gli anime giapponesi su Netflix è arrivato Rising Impact, il primo adattamento del popolare manga omonimo di Nakaba Suzuki. Incentrandosi sull'amicizia e il grande impegno, il manga ha conquistato il cuore e le menti del pubblico negli anni '90 e nei primi anni 2000. In Rising Impact Gawain Nanaumi è un ragazzino che ama il baseball e colpire la palla più forte che può. Quando incontra per caso la giocatrice di golf professionista Kiria Nishino, scopre che il golf gli consentirà di mandare la pallina più lontano di qualsiasi altro sport.

Sfruttando la forza fisica e le abilità di osservazione acquisite vivendo in una zona rurale montagnosa, riesce a colpire la pallina raggiungendo una distanza così impressionante da competere con i professionisti dello sport. Con l'aiuto di Kiria, questo neofita del golf si iscrive alla Camelot Academy, una scuola prestigiosa per golfisti esperti e principianti da tutto il mondo. Gawain vuole diventare il miglior giocatore di golf al mondo, ma dovrà affrontare varie prove per superare altri prodigi dotati di straordinarie abilità.