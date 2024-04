Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dal 22 al 28 aprile 2024. Tra i titoli più attesi di questa settimana c'è la nuova serie italiana Briganti, dedicata al fenomeno del brigantaggio, la serie fantasy Dead Boy Detectives, ambientata nell'universo di The Sandman di Neil Gaiman e il remake live-action di City Hunter.

Briganti, il nuovo western italiano diretto dal regista di Vikings (23 aprile)

Arriva una nuova serie italiana su Netflix diretta dal regista di Vikings e scritta dagli stessi autori di Baby, Si intitola Briganti ed è un western moderno ambientato nel Sud Italia di metà Ottocento. Si tratta di un racconto epico e ricco d’azione, sul fenomeno del brigantaggio. Liberamente ispirata a persone, uomini e donne, realmente esistite, divenute simbolo della rivoluzione contadina nell’Italia postunitaria, la serie è un racconto corale di una storia di lotta per la libertà degli ultimi.

Dead Boy Detectives, il nuovo fantasy tratto dai fumetti di Neil Gaiman (25 aprile)

Passiamo al genere fantasy e chiamiamo all'appello tutti i fan della serie Netflix The Sandman ispirata ai fumetti di Neil Gaiman perché sta per arrivare un nuovo titolo ambientato nello stesso universo: Dead Boy Detectives. Un fastidioso fantasma ti tormenta? Un demone ti ha rubato i ricordi più belli? Non ti resta che chiamare i Detective defunti! Loro sono Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri), ovvero "il cervello" e "i muscoli" dell'agenzia Detective defunti. Adolescenti nati a decenni di distanza che si incontrano nell'aldilà, Edwin e Charles sono migliori amici e fantasmi che si occupano di risolvere misteri. Insieme affrontano folli avventure, incluso sfuggire a streghe malvagie, all'inferno e alla morte stessa. Con l'aiuto di una sensitiva di nome Crystal e della sua amica Niko riescono a risolvere alcuni dei casi paranormali più complessi del mondo dei mortali.

Come parte dell'universo di The Sandman per Netflix e tratta dalla popolare serie di fumetti di Neil Gaiman, Dead Boy Detectives è stata sviluppata per la televisione da Steve Yockey (che ha rivestito il ruolo di coshowrunner insieme a Beth Schwartz) ed è stata prodotta da Greg Berlanti.

City Hunter, il live-action del leggendario manga giapponese

City Hunter, il leggendario manga che ha entusiasmato il Giappone e venduto oltre 50 milioni di copie, diventa un tanto atteso adattamento live action giapponese. La storia narra le avventure di Ryo Saeba, interpretato da Ryohei Suzuki, un noto "sweeper" che opera nella cruda criminalità della moderna Shinjuku a Tokyo. Equilibrando un atteggiamento tranquillo con una personalità divertente, Ryo affronta enormi sfide nel mondo della malavita. Misato Morita veste i panni dell'eroina Kaori Makimura in questa avventura carica d'azione.