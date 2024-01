Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana (22-28 gennaio 2024)

Si apre una nuova settimana e come di consueto torna il nostro appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di gennaio 2024, ecco le migliori nuove uscite dell'anno nuovo. Tanti i titoli imperdibili tra cui la nuova serie dai creatori di Narcos, Griselda, con Sofia Vergara nei panni della narcotrafficante Griselda Blanco, la docuserie dedicata al rugby Torneo 6 Nazioni - Full Contact e il film d'azione Badland Hunters.

Allora entriamo nel vivo e scopriamo quali sono le serie tv e i film da non perdere su Netflix in questa nuova settimana del 2024.

Griselda - miniserie (25 gennaio 2025)

Dopo tanta attesa e tantissime aspettative sta per arrivare su Netflix la miniserie Griselda che vedrà Sofia Vergara nel suo primo ruolo drammatico nei panni della criminale Griselda Blanco. Griselda è una drammatizzazione ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli della droga più potenti della storia. Nella Miami degli anni '70 e '80 Blanco riesce a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, guadagnandosi il soprannome di "Madrina".

Interpretata e prodotta da Sofía Vergara, questa miniserie drammatica è creata, tra gli altri, dallo showrunner di Narcos e Narcos: Messico Eric Newman e diretta nei suoi sei episodi dal regista di Narcos Andrés Baiz. La serie è coideata da Doug Miro, Ingrid Escajeda e Carlo Bernard, mentre la produzione esecutiva è di Newman, Baiz, Miro, Escajeda, Bernard, oltre a Vergara e Luis Balaguer di Latin World Entertainment. Oltre a Vergara, gli interpreti sono Alberto Guerra, Christian Tappan, Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martinez, Vanessa Ferlito e, per la prima volta sullo schermo, Carolina Giraldo (in arte Karol G).

Sei Nazioni: Full Contact - docuserie (24 gennaio 2024)

Un'altra uscita Netflix molto interessante di questa settimana, soprattutto per gli appassionati di sport e di rudby è la nuova docuserie Torneo 6 Nazioni - Full Contact. La lega del Sei nazioni e i produttori di Formula 1: Drive to Survive portano i fan più vicini che mai all'edizione 2023 del famoso torneo. La seri Torneo 6 Nazioni - Full Contact apre le porte allo straordinario mondo del più antico e più grande evento annuale di rugby a livello mondiale, offrendo ai fan momenti esclusivi dietro le quinte mentre le migliori squadre europee si danno battaglia in alcune delle più intense partite del campionato per conquistare il prestigioso trofeo.

Badland Hunters - film (26 gennaio 2024)

E, infine, passiamo a un nuovo film d'azione post-apocalittico made in Corea: Badland Hunters. In una Seoul post-apocalittica e selvaggia un cacciatore tenace decide di prendere in mano la situazione quando un'adolescente a lui cara è rapita da un medico pazzo che conduce esperimenti sugli esseri umani.