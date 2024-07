Cosa vedere su Netflix questa settimana: i film e le serie imperdibili

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dal 22 al 28 luglio 2024. Tra i titoli più attesi c'è The Decameron, la serie ispirata alle novelle di Boccaccio, il thriller giapponese Jimenshi - I maghi della truffa e l'ottava stagione di Elite.

Ma entriamo nel dettaglio.

The Decameron (25 luglio 2024)

The Decameron è una commedia dark in stile soap che analizza il tema fin troppo contemporaneo dei conflitti di classe in tempo di pandemia. La Firenze del 1348 è una città tormentata dalla peste nera quando alcuni nobili con servitù al seguito decidono di prendersi una vacanza e rifugiarsi in una villa maestosa fino alla fine della pestilenza. Ma mentre le convenzioni sociali si sgretolano, la lotta per la sopravvivenza si fa dura tra personaggi al contempo astuti e irriverenti.

Ideata da Kathleen Jordan e liberamente ispirata alle novelle trecentesche del Decameron, la serie in otto episodi vede Jenji Kohan nel ruolo di produttrice esecutiva con la sua Tilted Productions, insieme a Jordan, al regista Michael Uppendahl e a Blake McCormick e Tara Herrmann sempre per Tilted Productions.

Jimenshi - I maghi della truffa (25 luglio 2024)

Tratta dall'avvincente romanzo di Ko Shinjo, Tokyo Swindlers, in italiano Jimenshi - I maghi della truffa, ruota intorno a un gioco pericoloso di inganni nel mercato immobiliare. Diretta dal versatile Hitoshi One, che ha lavorato con entusiasmo al tanto atteso progetto, questa emozionante serie crime drama è interpretata da Go Ayano ed Etsushi Toyokawa. La storia rivela una serie di crimini senza precedenti commessi da un astuto gruppo di truffatori che utilizzano la vendita di immobili come esca per rubare grandi somme di denaro.

Elite 8 (26 luglio 2024)

Questa settimana arriva su Netflix l'ottava stagione di Elite. Héctor Krawietz e sua sorella Emilia sono i leader dell'associazione studentesca di Las Encinas e il loro arrivo scuote profondamente la scuola. Influenti, potenti, corrotti e corruttori, i due Krawietz semineranno il caos ovunque e distruggeranno le vite di coloro che cadranno nelle loro grinfie. Solo Omar riuscirà ad affrontarli e sarà disposto a fare qualsiasi cosa per sconfiggerli, perché alla fin fine rappresentano tutto ciò che è sempre andato storto a Las Encinas.