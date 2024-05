Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo nuovo weekend di maggio 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 24 al 26 maggio 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è la il nuovo film di fantascienza con Jennifer Lopez, Atlas, se non l'avete ancora visto, il nuovo survival game sudcoreano The 8 Show, la serie turca leggera e romantica Thank You, Next e, infine, il cartone animato giapponese, My Oni Girl.

A voi la scelta!

Atlas se vi piacciono i film di fantascienza

Tra le novità Netflix imperdibili di questo weekend c'è il nuovo film di fantascienza con Jennifer Lopez, Atlas. Atlas Shepherd è una brillante ma misantropa analista di dati con una profonda sfiducia nell'intelligenza artificiale e si unisce a una missione per catturare un robot rinnegato con cui condivide un misterioso passato. Ma quando la situazione precipita, la sua unica speranza di salvare il futuro dell'umanità dalla IA è fidarsi di quest'ultima.

The 8 Show, perché è un survival game sudcoreano sorprendente

Se doveste esservelo perso, andate a recuperare subito The 8 Show, il nuovo survival game sudcoreano pronto a farvi riflettere sul tema dell'avidità umana e non solo. La trama? Otto individui intrappolati in un misterioso edificio di otto piani partecipano a un gioco allettante ma pericoloso in cui guadagnano denaro col passare del tempo. Il resto a voi scoprirlo.

Thank You, Next, se avete voglia di un po' di leggerezza

Se avete voglia di un po' di leggerezza e di una serie da vedere senza troppo impegno c'è Thank You Next, il nuovo titolo turco che fa ragionare sugli appuntamenti sentimentali al giorno d'oggi. La storia? Dopo essersi ripresa dal tradimento del suo primo amore con l'aiuto delle amiche e di un affascinante chef, l'avvocata di successo Leyla Taylan si occupa del caso di divorzio della famosa terza moglie Tuba Tepelioğlu, noto anche come il caso dell'anno. A vedersela con lei è Cem Murathan, un serial killer di relazioni che ha divorziato da tre donne diverse in 15 anni. Leyla difenderà con estrema dedizione la sua cliente da quest'uomo narcisista, ma a far esplodere la situazione sarà proprio il suo coinvolgimento.

My Oni Girl per i fan dei cartoni fantasy giapponesi

È arrivato su Netflix l'atteso quarto lungometraggio animato di Studio Colorido My Oni Girl, una storia fantasy con protagonisti un ragazzo umano e una ragazza oni (demone). Il film è diretto da Tomotaka Shibayama e racconta la storia di un ragazzo, lo studente al primo anno di liceo Hiiragi che, desideroso di piacere e andare d'accordo con tutti, vive nella prefettura giapponese di Yamagata ed è incapace di dire di no quando qualcuno gli chiede qualcosa. Anche se fa del suo meglio per aiutare gli altri, le cose non vanno mai per il verso giusto e il ragazzo si ritrova senza amici. Un giorno d'estate sta cercando di soddisfare l'ennesima richiesta senza riuscirci quando incontra Tsumugi, una ragazza oni giunta nel mondo umano per cercare la madre. Fa tutto quello che vuole ed è l'esatto contrario di Hiiragi.