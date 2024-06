Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dal 24 al 30 giugno 2024. Tra i titoli più attesi c'è la serie di supereroi Supacell, il nuovo film romantico con Zac Efron e Nicole Kidman, A Family Affair e la nuova serie sudcoreana Come un'onda.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire meglio la trama di questi tre titoli.

Supacell (27 giugno)

Arriva su Netflix proprio questa settimana la nuova serie di supereroi Supacell. Questa serie racconta la storia di cinque londinesi come tanti che un giorno scoprono di avere i superpoteri. Sono tutte persone nere che abitano nella zona sud della capitale inglese, ma per il resto non hanno molto in comune finché Michael Lasaki non decide di rintracciarli per salvare la donna che ama. Supacell è una serie creata e diretta da Rapman che nasce dal progetto di offrire ai creativi di colore l'opportunità di entrare nell'industria televisiva.

A Family Affair (28 giugno)

Attesissimo è anche il nuovo film romantico con protagonisti Zac Efron e Nicole Kidman A Family Affair. Si tratta di una rom-com piccante che racconta la storia di un amore tra un uomo più giovane e una donna più adulta. Una sorprendente relazione scatena conseguenze comiche per una giovane, sua madre e il suo capo (nonché star del cinema) mentre affrontano le complicazioni legate all'amore, al sesso e all'identità.

Come un'onda (28 giugno)

E, infine, arriva un nuovo titolo sudcoreano dopo il successo di The 8 Show. Come un'onda è una serie politica sul frenetico scontro tra il primo ministro, che vuole sradicare la corruzione nelle alte sfere assassinando il presidente, e la vice prima ministra assetata di potere che si oppone a lui.