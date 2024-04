Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo nuovo weekend di aprile 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 12 al 14 aprile 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è Dead Boy Detectives, la nuova serie fantasy dai fumetti di Neil Gaiman ambientata nell'universo di The Sandman, Briganti, la serie italiana sul fenomeno del brigantaggio dal regista di Vikings e City Hunter, l'adattamento cinematografico dell'iconico manga giapponese.

A voi la scelta e buona visione!

Dead Boy Detectives perché è una serie fantasy fatta come si deve

Se avete amato The Sandman, la serie tratta dai fumetti di Neil Gaiman, non perdere Dead Boy Detectives, la nuova serie fantasy ambientata nello stesso universo della serie sul re dei sogni Morfeo. Di cosa parla? Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri) sono "il cervello" e "i muscoli" dell'agenzia Detective defunti. Adolescenti nati a decenni di distanza che si incontrano nell'aldilà, Edwin e Charles sono migliori amici e fantasmi che si occupano di risolvere misteri. Insieme affrontano folli avventure, incluso sfuggire a streghe malvagie, all'inferno e alla morte stessa. Con l'aiuto di una sensitiva di nome Crystal (Kassius Nelson) e della sua amica Niko (Yuyu Kitamura) riescono a risolvere alcuni dei casi paranormali più complessi del mondo dei mortali.

Briganti, se volete scoprire qualcosa in più sul fenomeno del brigantaggio

Se avete voglia di scoprire qualcosa in più sul fenomeno del brigantaggio la scelta giusta per voi è Briganti, la nuova serie italiana di Netflix. I pregi? La regia impeccabile affidata allo stesso nome dietro colossi come Vikings e Vikings Valhalla, la fotografia e le location mozzafiato. Il difetto più grande? La sceneggiatura. La trama gira attorno alla figura di Filomena, una donna che dopo essere nata in povertà sposa un uomo ricco e cambia il suo status sociale finché non si macchia di un crimine uccidendo il suo stesso marito e diventando una brigante. Ma sarà questa la strada giusta per la libertà?

City Hunter se siete fan del leggendario manga giapponese

E, infine, se siete appassionati del manga giapponese City Hunter, su Netflix c'è l'adattamento cinematografico di questa storia. La storia narra le avventure di Ryo Saeba, interpretato da Ryohei Suzuki, un noto "sweeper" che opera nella cruda criminalità della moderna Shinjuku a Tokyo. Equilibrando un atteggiamento tranquillo con una personalità divertente, Ryo affronta enormi sfide nel mondo della malavita. Misato Morita veste i panni dell'eroina Kaori Makimura in questa avventura carica d'azione.