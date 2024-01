Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo nuovo weekend de 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie o un film, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend del 2024 che va dal 26 al 28 gennaio 2024. Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è la nuova serie Griselda sulla storia vera della narcotrafficante Griselda Blanco interpretata da Sofia Vergara, il nuovo film post-apocalittico sudcoreano Badland Hunters e, per chi dovesse essersela persa, la serie turca Kübra sulla storia di un uomo che crede di ricevere dei messaggi da Dio.

Griselda perché è una delle migliori serie Netflix su una storia vera

Iniziamo con Griselda, la serie del momento. Una drammatizzazione Netflix ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli della droga più potenti della storia. Nella Miami degli anni '70 e '80 Blanco riesce a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, guadagnandosi il soprannome di "Madrina". Griselda è una serie di 6 episodi che nasce da un'idea di Sofia Vergara, che la interpreta, e dei creatori di Narcos e Narcos: Messico: Eric Newman e Andrés Baiz. Una gran bella serie che parla di donne e alle donne con una straordinaria Sofia Vergara nel suo primo ruolo drammatico. Imperdibile.

Badland Hunters, se amate i film post-apocalittici

Passiamo poi al nuovo film sudcoreano post-apocalittico Badland Hunters. La trama? In una Seoul postapocalittica e selvaggia un cacciatore tenace decide di prendere in mano la situazione quando un'adolescente a lui cara è rapita da un medico pazzo che conduce esperimenti sugli esseri umani.

Kübra, perché è una serie turca in grado di stupire (alla fine)

E se doveste esservela persa, correte a recuperare la serie turca Kübra, una serie che inizialmente intriga, poi si perde un po', ma nel finale è in grado davvero di stupire e spingere a interessanti riflessioni sul tema della religione e tecnologia.

Dalle periferie di Istanbul, Gökhan cerca di mettere ordine nella propria vita per sposare la donna che ama. La sua ordinaria esistenza è messa sottosopra quando inizia a ricevere messaggi da un utente di nome Kübra tramite una piattaforma di amicizie online di cui fa parte, detta "Tu sei diverso!". Con il passare del tempo Gokhan capisce il significato del messaggio che aveva inizialmente ignorato e scopre chi sia Kübra, che gli fornisce informazioni e avvertimenti su cose ignote ed eventi imprevisti. Quando accetta il messaggio, Gökhan intraprende un percorso difficile, tra schiere di nemici e di sostenitori, finendo per partecipare a un conflitto che considera una guerra tra la luce e le tenebre.