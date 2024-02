Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana e come di consueto torna il nostro appuntamento con con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dal 26 febbraio al 3 marzo 2024. Tra i tanti i titoli imperdibili vi segnaliamo il debutto della nuova docuserie ispirata alla storia vera del caso Octopus, American Conspiracy sulla morte misteriosa di un noto giornalista, la nuova serie turca Un coro di applausi, una storia di crescita per una famiglia molto particolare e, ultimo ma non per importanza, il nuovo attesissimo film di fantascienza con Adam Sandler e Isabella Rossellini, Spaceman. Se amate l'azione, invece, c'è una nuova serie francese dal titolo Furies.

Ma entriamo nel dettaglio.

Per chi ama i documentari: American Conspiracy, Il caso Octopus (28 febbraio 2024)

Se amate i documentari e, specialmente le storie di cospirazioni, American Conspiracy: Il caso Octopus è la serie perfetta per voi. Esce su Netflix il 28 febbraio ed è un titolo che cercherà di indagare su cosa c'è dietro la morte misteriosa del giornalista Danny Casolaro. Quando il cadavere del giornalista Danny Casolaro è rinvenuto nella vasca da bagno di un hotel, la polizia lo decreta un suicidio. Ma la sua famiglia e i colleghi credono che sia stato assassinato per aver indagato su un complotto che aveva chiamato "Octopus", un'organizzazione segreta connessa al furto di software spia del governo, a una serie di omicidi irrisolti e ad alcuni dei più grandi scandali politici del XX secolo. Anni dopo, il ricercatore Christian Hansen esercita pressione per scoprire i segreti della morte di Casolaro e della storia che l'ha ucciso. Stardust Frames, Duplass Brothers Productions e il regista Zachary Treitz presentano questa docuserie in quattro parti che cerca di fare luce su un mistero lungo decenni.

Se vi piacciono le serie turche: Un coro di applausi (29 febbraio 2024)

Passiamo a una serie drammatica turca che sta incuriosendo molti con la sua trama molto particolare. Parliamo di Un coro di applausi, una nuova serie turca da cui ci aspettiamo molto. La storia? Una madre, un padre e un figlio che mette in discussione la natura dell'esistenza e sente la mancanza della sua vita precedente in un'arancia. Questa è la storia dei membri di una famiglia nucleare e del loro percorso nel corso di decenni mentre affrontano e sfidano loro stessi e la società in cui vivono.

Se siete appassionati di fantascienza: Spaceman (1 marzo 2024)

E come perdersi uno dei film di fantascienza più attesi del 2024: Spaceman con Adam Sandler. Dopo aver trascorso sei mesi in una missione di esplorazione in solitaria agli angoli estremi dell'universo, l'astronauta Jakub (Adam Sandler) si rende conto che il suo matrimonio potrebbe non esistere più una volta ritornato sulla Terra. Mentre prova disperatamente a riappacificarsi con la moglie Lenka (Carey Mulligan), riceve aiuto da una misteriosa creatura che si nasconde nei meandri della sua astronave e che risale alla notte dei tempi. Hanuš (con la voce in inglese di Paul Dano) collabora con Jakub per capire cosa è andato storto prima che sia troppo tardi. Questo film diretto da Johan Renck e tratto dal romanzo Il cosmonauta è anche interpretato da Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini.

Se avete voglia di un po' di azione: Furies (1 marzo 2024)

E, infine, se avete voglia di un po' di azione c'è anche la serie francese Furies. Determinata a vendicare la morte del padre, Lyna, una giovane donna che vorrebbe la semplicità di una vita normale, finisce nell'intricata rete della Furia, la giustiziera della malavita parigina. Nonostante voglia a tutti i costi resistere all'inesorabile richiamo del destino, scopre presto che sfuggire al proprio fato è tutt'altro che facile.