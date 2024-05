Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dal 27 maggio al 2 giugno 2024. Tra i titoli più attesi di questa settimana c'è la nuova serie italiana "La vita che volevi" che affronta il tema della transizione sessuale con protagonisti Vittoria Schisano e Giuseppe Zeno, il film distopico brasiliano Bionicos e l'attesissima miniserie con Benedict Cumberbatch, Eric.

Ma scopriamo qualcosa in più su questi tre titoli letteralmente imperdibili su Netflix.

La vita che volevi - serie tv (29 maggio)

La vita che volevi è una storia di legami, amicizia e scoperta, che racconta della felicità che crediamo di volere (programmata, ordinata, semplice) ma anche di quella che ci sorprende, che scombina la vita. È ciò che accade a Gloria, la protagonista, e che risuona poi in tutti i personaggi della storia. Protagonista della storia è Vittoria Schisano nei panni di una donna trans convinta di aver trovato la felicità a Lecce, dove ha fondato una piccola agenzia turistica e trovato l’amore con Ernesto ma, un giorno, la sua vita viene sconvolta dall’arrivo di Marina, sua amica ai tempi dell’università a Napoli, prima che Gloria iniziasse il suo percorso di transizione.

Bionicos - film (29 maggio)

Arriva questa settimana anche un nuovo film distopico direttamente dal Brasile. Si intitola Bionicos e racconta una storia a metà tra la fantascienza e il dramma. In un futuro distopico in cui lo sport è dominato dalle protesi, due sorelle gareggiano nel salto in lungo, ma la loro rivalità le porta in una direzione molto sinistra.

Eric - miniserie (30 maggio)

E, infine, arriva anche la nuova miniserie drammatica attesissima, con protagonista Benedict Cumberbatch, Eric. Ambientata a New York negli anni '80, Eric è una nuova emozionante serie thriller di Abi Morgan che segue un padre alla disperata ricerca del figlio di nove anni scomparso una mattina mentre va a scuola. Vincent, uno dei più famosi burattinai di New York e ideatore del popolare programma televisivo per bambini "Good Day Sunshine" fatica a superare la perdita del figlio Edgar e diventa sempre più angosciato e irascibile. Pieno d'odio verso se stesso e di sensi di colpa per la sparizione di Edgar, Vincent si aggrappa ai disegni del bambino di un mostruoso pupazzo blu di nome ERIC, convinto che se ERIC apparirà in TV, Edgar tornerà a casa. Mentre il comportamento distruttivo di Vincent lo allontana dalla famiglia, dai colleghi di lavoro e dai detective che cercano di aiutarlo, sarà Eric, una conveniente illusione, a diventare il suo unico alleato nel tentativo di riportare il figlio a casa.