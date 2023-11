Le serie e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana e torna il nostro consueto appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e più interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di fine novembre/inizio dicembre 2023, ecco le nuove uscite da non perdere. Tra i titoli Netflix più interessanti di questa settimana c'è il reality sudcoreano Love Like a K-Drama che prova a verificare se ci si può davvero innamorare recitando scene di baci in un k-drama. Da non perdere la docuserie sul caso Palo Macchiarini che indaga sul chirurgo italiano condannato per la morte di diversi pazienti dopo un impianto di trachea artificiale mai sperimentato prima e, infine, il nuovo film comedy con Jennifer Garner, Family Switch.

Love Like a K-Drama - reality (28 novembre 2023)

Tra le nuove uscite Netflix più interessanti di questa nuova settimana c'è, senza dubbio, un reality sudcoreano originalissimo: Love Like a K-Drama. Le persone possono davvero innamorarsi recitando in un K-drama romantico con scene di baci? In questo reality di incontri otto attori e attrici coreani e giapponesi vivono insieme e formano coppie per riuscire a ottenere i ruoli principali in sei mini K-drama e per scoprire se tra loro scoccherà la scintilla. Riusciranno a fare un provino con la persona che amano, oppure la osserveranno mentre bacia qualcun altro? Sogni, storie d'amore e amicizia si incrociano al di là dei confini tra Corea e Giappone, portando sullo schermo in maniera realistica la delusione amorosa e la tristezza tipiche di un dramma coreano.

Bad Surgeon: il caso Paolo Macchiarini - docuserie (29 novembre 2023)

Questa straordinaria docuserie in tre parti narra la storia del "superchirurgo" Paolo Macchiarini: un thriller di portata globale in cui scienza, crimine, amore ed etica si scontrano. Dopo essere stato elogiato in tutto il mondo per aver utilizzato i primi organi in plastica, Macchiarini è ora accusato di essere un truffatore, un mitomane e persino uno psicopatico. Con interviste alle coraggiose famiglie delle sue vittime, alla sua ex fidanzata e a colleghi diventati informatori, oltre a un accesso esclusivo ad alcune rivelazioni inedite, questa serie ripercorre l'instancabile lotta per assicurare Macchiarini alla giustizia.

Family Switch - film (30 novembre 2023)

Jess e Bill Walker fanno del loro meglio per tenere unita la famiglia quando i figli crescono e diventano sempre più indipendenti e distanti. Dopo un incontro casuale con un'astrologa però, l'intera famiglia si risveglia nel corpo di un familiare diverso, la mattina del giorno più importante della propria vita. Riusciranno i Walker a ritrovare in tempo il legame che li unisce per ottenere una promozione, un colloquio per il college, un contratto discografico e un posto nella squadra di calcio? Jennifer Garner, Ed Helms, Emma Myers e Brady Noon sono i protagonisti di questa commedia per famiglie diretta da McG e tratta dal libro Bedtime For Mommy di Amy Krouse-Rosenthal.